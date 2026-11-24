Der Prozess um den Mord an Mirjam E. beginnt vor dem Landgericht Koblenz. Die Anklagelast ruht auf Haithem N., der seine Frau nach häuslicher Gewalt und Trennung versuchte.

Das Landgericht Koblenz hat den Prozess gegen den 42-jährigen Angeklagten Haithem N. eröffnet. Er steht unter dem drückenden Verdacht, seine 29-jährige Ehefrau Mirjam E. aus purem Eifersuchtsmotiv ermordet zu haben. Die Verhandlung nimmt den schicksalhaften Tathergang im Mai 2026 in den Blick, der sich an einem öffentlichen Parkplatz ereignete und nun vor Gericht beleuchtet wird.

Tragisches Ende im Mai 2026

Am 28. Mai 2026 brachte Mirjam E. ihre jüngere Tochter in die Kindertagesbetreuung. Auf dem Rückweg nutzte sie eine kurze Pause auf einem Pendlerparkplatz, um eine Zigarette zu rauchen. Dieses kurze Moment der Ruhe sollte für die Konditorin und Mutter von zwei Kindern das letzte sein. Ihr von ihr getrenntlebender Ehemann Haithem N. folgte ihr auf den Parkplatz und stellte sein Fahrzeug quer vor das Auto der Opfer.

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Laut der Anklage sprach er sie an, während sie nur mit den Augen rollte und seufzte. Daraufhin holte Haithem N. ein Messer mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern aus seinem Wagen. Ohne jegliche Vorwarnung stach er mehrfach auf die Wehrlose ein. Die Anklageschrift beschreibt, wie er die schwer verletzte Frau auf den Beifahrersitz schob und mit ihr davonfuhr.

Vorwürfe häuslicher Gewalt und Drohungen

Die Eltern des Opfers, Gabriele und Hans E., saßen erschüttert auf der Zuschauerbank. Die Mutter von Mirjam E. berichtete vor Gericht von der heimlichen Hochzeit der beiden, die sie erst erfuhr, als sie die Kinder abholte. Haithem N. soll zu ihr gesagt haben: "Das ist meine Frau". Gegenüber Mirjam selbst soll er gedroht haben: "Wenn du jetzt durch diese Tür gehst, dann war es das".

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Gabriele E. berichtete bewegend, dass ihr Mann ihr leise zu ihrer Tochter gesagt haben soll: "Ich bring dich um". Die 29-Jährige hatte zuvor ihrer Mutter anvertraut, dass sie und der gemeinsame Sohn von Haithem N. geschlagen wurden. Nach dem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung versuchte der Angeklagte sie weiter zu terrorisieren. Er ignorierte wiederholt einstweilige Verfügungen und belästigte sie telefonisch sowie per Nachrichten.

Statistik zu Gewalt im Jahr 2025

Der Prozess findet vor dem Hintergrund steigender Gewaltstatistiken statt. Im Jahr 2025 registrierte die Polizei in Deutschland insgesamt 1176 weibliche Opfer versuchter und vollendeter Tötungsdelikte. Dies entspricht einem Anstieg von 36,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahlen verdeutlichen die Brisanz des Themas, das am 25. November 2026 durch den internationalen "Orange Day" und die bis zum 10. Dezember laufende UN-Kampagne "Orange the World" global thematisiert wird.

Tathergang und medizinischer Befund

Haithem N. fuhr mit der schwerstverletzten Frau zu einem abgelegenen Waldweg. Dort machte er Halt, um erneut auf die bewusstlose Mirjam E. einzustechen. Die Staatsanwaltschaft führt an, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch gelebt habe. Der Angeklagte soll sie dabei als "waqiha" bezeichnet haben, was im Deutschen als Schimpfwort für eine Frau verwendet wird.

Mirjam E. hatte eine Ausbildung zur Konditorin absolviert und lebte in Wesseling. Das Paar hatte sich 2017 kennengelernt, 2019 kam der erste Sohn und drei Jahre später die Tochter zur Welt. Im Jahr 2024 heirateten sie heimlich, ohne dass die Familie der Braut davon wusste. Die Bundesanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft werfen Haithem N. vorsätzlichen Mord vor, der sich an einem besonders verachtenswerten Tatverhalten orientiert.