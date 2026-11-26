Der Prozess vor dem Münchner Schwurgericht gegen den Fotografen Thomas L. wegen Totschlags an Mariana H. Der Vater fordert Mordvorwurf und lebenslange Haft.

Der schwerste Schritt für Eberhard H. ist der Gang vor das Münchner Schwurgericht, den er geht, weil er seiner verstorbenen Tochter etwas schuldig bleibt. Der 73-jährige Rentner sitzt im Gerichtssaal, um dem Mann direkt ins Gesicht zu sehen, der ihm seine geliebte Tochter für immer genommen hat. Es ist ein Prozess, der von tiefem Schmerz und dem Wunsch nach Gerechtigkeit geprägt ist.

Prozessbeginn wegen Femizid in München

Der 57-jährige Fotograf Thomas L. steht seit Mittwoch vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, Ende 2025 die 38-jährige Küchenhilfe und Swingerclub-Mitarbeiterin Mariana H. in einem Hotelzimmer auf bestialische Weise getötet zu haben. Mariana H. hinterlässt einen Sohn und ist nur 38 Jahre alt geworden. Die Staatsanwaltschaft wirft L. vor, er habe 36 Mal mit einem Klappmesser auf die zierliche Frau eingestochen, wobei Brust, Hals und Gesicht getroffen wurden.

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Staatsanwalt Matthias Enzler charakterisiert die Tat als Ausdruck eines absoluten Vernichtungswillens. Obwohl die Tat als Femizid gilt, wird Thomas L. nicht des Mordes, sondern lediglich des Totschlags angeklagt. Diese Einstufung ist ein zentraler Punkt der Verhandlung, da sie den möglichen Strafrahmen entscheidend beeinflusst.

Hintergrund der Beziehung und finanzielle Motive

Mariana H. lernte den Fotografen Thomas L. im Jahr 2024 in einem Swinger-Club im Münchner Umland kennen. Die 38-Jährige, die ursprünglich in der Küche eines Pflegeheimes tätig war, arbeitete dort gelegentlich als Küchenhilfe. Laut Anklage hatte sie Mietrückstände, was sie dazu bewog, sich auf L. einzulassen. Dieser erlaubte ihr, gegen Geld erotische Bilder anzufertigen. Pro Treffen erhielt sie laut der Anklageschrift 1000 Euro.

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Thomas L. lebte nach dem Tod seiner Mutter arbeitslos und allein vom Erbe. Er wohnte in Hotels und gab nach außen den erfolgreichen Geschäftsmann vor. Als die Erbschaft in Höhe von 90.000 Euro fast aufgebraucht war und ihm Obdachlosigkeit drohte, wollte er Mariana H. laut Anklage von einer Liebesbeziehung überzeugen, um bei ihr einzuziehen. Dabei war die Opferfrau zu diesem Zeitpunkt bereits verlobt.

Geständnis und widersprüchliche Darstellungen

Vor Gericht räumt Thomas L. die Tat ein. Er gibt an, sich in Mariana verliebt zu haben. Am Tattag soll er ihr in seinem Hotelzimmer seine Zuneigung offenbart haben, woraufhin sie ihn barsch abwies. L. behauptet, daraufhin durchgedreht zu sein und weiter auf sein Opfer eingestochen zu haben, selbst als es bereits reglos auf dem Boden lag. Die Verteidigung und der Vater des Opfers sehen darin jedoch nur die halbe Wahrheit.

Eberhard H., der Vater von Mariana, sagt, er habe zwei Tage nach der Mitteilung der Kripo nicht schlafen können. Die Welt sei für ihn seitdem eine andere. Er betont, dass er seine Tochter im Alter von drei Jahren adoptiert und liebevoll großgezogen habe. Er wehrt sich vehement dagegen, seine Tochter nur auf ihre Tätigkeit im Swinger-Club zu reduzieren oder sie deswegen zu verurteilen.

Forderung nach Mordanklage und lebenslange Haft

Eberhard H. und sein Anwalt Walter Holderle gehen von einem Mord aus. Sie argumentieren, dass klare Merkmale vorlägen, wie etwa die Verdeckungsabsicht. Laut ihrer Darstellung versprach L. der Frau 1400 Euro für das Treffen am Tattag, hatte die Summe aber nicht. Bei der Verhaftung waren von der gesamten Erbsumme noch 300 Euro übrig. Dies deutet auf finanzielle Motive und Täuschung hin.

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Der Vorsitzende Richter Thomas Bott erklärte, dass eine Verurteilung wegen Mordes möglich sei. Sollte das Gericht zu diesem Urteil kommen, könnte L. eine lebenslange Haftstrafe drohen. Eberhard H. besucht den Prozess, um zu erleben, dass der Angeklagte seine gerechte Strafe bekommt. Er möchte hier für seine Tochter kämpfen und sicherstellen, dass ihre Würde vor Gericht gewahrt wird.