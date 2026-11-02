Mordprozess in Schwerin: Fleischermesser und 5000 Euro auf Konten

Vor dem Landgericht Schwerin beginnt der Prozess gegen einen 38-jährigen Angeklagten. Er steht des Mordes an seiner Lebensgefährtin im Dezember 2025 wegen.

Ein schwerer Kriminalfall beschäftigt die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern seit Beginn der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Schwerin. Ein 38-jähriger Mann aus Hagenow steht unter dem Verdacht, seine Lebensgefährtin im Dezember 2025 getötet und ihre Leiche anschließend zerstückelt zu haben. Das bestätigte ein Gerichtssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur BILD und teilte erschütternde Details zum Verfahrensbeginn mit.

Tathergang und fehlende Leiche

Der angeklagte Mann, der von Beruf Fleischer ist, wird beschuldigt, seine damalige Partnerin am 12. Dezember 2025 in deren Wohnung getötet zu haben. Die genauen Umstände der Tötung sind bisher nicht vollständig geklärt, da der Rumpf der Leiche niemals aufgefunden wurde. Diese fehlende Beweiskette stellt eine besondere Herausforderung für die Aufklärung des Falls dar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft müssen sich daher auf andere Indizien und Zeugenaussagen stützen.

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Finanzielle Motive und Kontobewegungen

Hinter der Tat sollen massive finanzielle Probleme der beiden Täter gestanden haben. Wie der Sender NDR berichtete, wollte seine Lebensgefährtin den Angeklagten offenbar nicht länger finanziell unterstützen. In den Tagen unmittelbar nach dem Tod der Frau überweist er fünfzigtausend Euro von ihrem Konto auf sein eigenes Konto. Zudem soll er mit ihrer Girokarte insgesamt tausendfünfzehundert Euro abgehoben haben. Diese Transaktionen deuten stark auf eine Tatmotive aus Geldgier hin.

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Prozessverlauf und Anklage

Die Verteidigung des Angeklagten äußert sich bisher nicht zur Sache. Über seinen Anwalt ließ er erklären, dass er sich nicht zur Tat äußern wird. Dies erschwert die Prozedur, da keine Geständnisse vorliegen. Die Staatsanwaltschaft muss ihre Anschuldigungen ausschließlich durch sekundäre Beweise untermauern. Der Prozess steht vor der Frage, wie die Richter die indirekten Beweise werten.

Urteil und potenzielle Strafen

Im Februar wird mit einem Urteil im Prozess gerechnet. Für den Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe, falls ihn das Gericht des Mordes für schuldig spricht. Der Fall hat in der Region Hagenow und in Mecklenburg-Vorpommern für große Bestürzung gesorgt. Die Öffentlichkeit erwartet nun die Aufklärung des Gerichts, wer hinter dieser brutalen Tat steckt.