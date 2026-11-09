Mordprozess Menden: Kenan M. geständnis und Streit um Messer

Vor dem Landgericht Menden beginnt der Prozess gegen Kenan M. Angeklagter leugnet Mordversuch. Opfer Askin Ö. schildert das Trauma. Details zum Verfahren.

Das Landgericht in Menden hat seinen Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen Kenan M. eröffnet, der am 14 Monate zuvor einen brutalen Angriff auf zwei Handwerker verübt hatte. Der 41-jährige Serbe stand am ersten Verhandlungstag vor Richtern und Geschworenen, während sein Opfer Askin Ö., 50, im Vorfeld des Saales mit den psychischen Folgen der Tat rang.

Verfahrensbeginn und Opferaussage

Askin Ö. trat seinem mutmaßlichen Peiniger nach dieser langen Zeit wieder direkt gegenüber, blickte ihm jedoch nur für einen kurzen Moment in die Augen, bevor er den Gerichtssaal verließ. Dies geschah in Absprache mit seiner Anwältin, da der Überlebende selbst noch als Zeuge aussagen wird und eine emotionale Konfrontation vor seiner eigenen Aussage vermeiden wollte. Die Trennung der Räume diente der Sicherung der Aussagequalität und dem Schutz des Opfers vor Retriggerung.

Also read Weil Frösche nachts laut quaken, landet Streit zwischen zwei Nachbarn vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft Kenan M. Totschlag und versuchten Mord vor. Laut der Anklageschrift wollte Askin Ö. gemeinsam mit zwei weiteren Männern ein Baugerüst bei Kenan M. abholen. Dabei entstand ein Streit, da M. die Herausgabe der Bauteile verweigerte. Anschließend feuerte M. ohne ersichtlichen Anlass achtmal auf die Handwerker. Während sein Kollege noch am Tatort seinen Verletzungen erlag, überlebte Askin Ö. nur durch eine Not-Operation schwer verletzt.

Widersprüchliche Darstellungen der Tat

Im Gerichtssaal präsentierte der Angeklagte eine völlig andere Version der Geschehnisse als die Opferseite. Kenan M. behauptete, er habe lediglich sechsmal geschossen und nicht acht, wie in der Anklage festgestellt. Er gab zu, dass das Gerüst seinem Bruder gehöre, weshalb er die Herausgabe ablehnte. Die mitgeführte Waffe habe er zum eigenen Schutz bei sich getragen, da er zwei Monate vor der Tat von dem Sohn seiner Frau und dessen Bekannten verprügelt worden sei.

Advertisement

Zudem legte Kenan M. dar, dass Askin Ö. ihn vor dem ersten Schuss mit der Faust auf die Nase geschlagen habe. Daraufhin habe er zur Verteidigung geschossen. Der Angeklagte behauptete weiter, Ö. habe ihm im weiteren Verlauf eine Gerüstbohle auf den Kopf geschlagen. Als ein weiterer Handwerker mit einem Messer auf ihn zugelaufen sei, habe er schließlich um sich geschossen, um sich selbst zu schützen.

Psychische Spätfolgen und Gegenargumente

Askin Ö. schilderte der Presse und dem Gericht die psychischen Belastungen durch die Tat. Er erklärte, er sehe die Pistole stets vor seinem inneren Auge, wenn er die Augen verschließe. Bei der Begegnung mit dem Angeklagten habe er am gesamten Körper gezittert. Drei der Schüsse trafen seinen Körper, und die Wunden sind noch nicht vollständig verheilt. Er leidet weiterhin unter chronischen Schmerzen und starken Ängsten.

Das Opfer beschrieb die Szene als willkürliche Hinrichtung. Er sagte aus, dass der Schütze auf sie gefeuert habe, als ob sie Kaninchen seien. Bis die Pistole leer war, habe er weiter geschossen, ohne dass es einen weiteren Provokationsgrund gab. Diese Schilderung steht im direkten Widerspruch zu der Verteidigungsstrategie des Angeklagten, von einer Notwehrsituation auszugehen.

Beweismittel und strategische Verzögerung

Ein zentraler strittiger Punkt im Verfahren ist das angebliche Messer, das Kenan M. als Tatwaffe des Gegners nannte. Er behauptete, seine Ehefrau habe das Messer am Tag der Tat gefunden und werde es zur nächsten Verhandlung als Beweis mitbringen. Die Ehefrau des mutmaßlichen Schützen war bereits von fünf Polizeibeamten mit gezogenen Dienstwaffen überwältigt worden, nachdem sie den Tatort verlassen hatte.

Advertisement

Die Verteidigung der Opferseite hielt diese Behauptung für eine Schutzlüge. Die Anwältin Julia Kusztelak erklärte gegenüber den Medien, es sei völlig überraschend, dass das Messer erst jetzt gefunden wurde und nicht sofort der Polizei übergeben wurde. Sie halte dies für eine Schutzbehauptung, da es möglich gewesen wäre, das Beweismittel sofort überprüfen zu lassen. Die Handwerker hätten sich laut ihrer Aussage erst gewehrt, nachdem die Schüsse erfolgt waren. Es habe kein Messer gegeben, das eine vorherige Attacke der Handwerker rechtfertigen könnte.

Polizeibeamte hatten die Tatortflucht des Angeklagten verhindert, nachdem dieser mit seiner Ehefrau nach Iserlohn gefahren war. Dort versuchte er, in ein Fahrzeug zu steigen, das ihn vermutlich nach Serbien bringen sollte. Die sofortige Festnahme verhinderte eine Flucht ins Ausland und sicherte die Beweislage für das laufende Verfahren vor dem Landgericht in Menden.