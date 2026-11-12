Mordprozess Moabit: Angeklagter räumt Messerstich ein

Im Prozess vor dem Amtsgericht Moabit räumt Mohamed A.K. einen Messerstich ein. Das Opfer ist zu schwer verletzt. Das Gericht tagt weiter am Montag.

Am Donnerstagmorgen fand im Amtsgericht Moabit ein entscheidender Moment in der Verhandlung gegen den Angeklagten Mohamed A. K. statt. Der 36-jährige Mann hat in seiner ersten Erklärung eingeräumt, einen anderen Mann mit einem Messer in den Nacken gestochen zu haben. Sein Anwalt las die Erklärung vor, in der sich der Angeklagte bei dem Opfer entschuldigte. Allerdings betonte er, dass er keine Tötungsabsicht gehabt habe.

Geständnis des Angeklagten Mohamed A.K.

Das Kernstück der heutigen Verhandlung bildete die Aussage des Angeklagten Mohamed A. K. über seinen Dolmetscher. Er erklärte direkt, dass es ihm sehr leid tue, das Opfer mit einem Messer in den Nacken gestochen zu haben. Auf die Nachfrage des Richters, ob dies seine eigenen Worte seien, fügte der 36-Jährige hinzu, er habe dem Mann keinen Schaden zufügen wollen. Er bestritt ausdrücklich, die Absicht gehabt zu haben, ihn umzubringen. Diese Position bildet die Grundlage der Verteidigung im aktuellen Verfahren.

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Tathergang an der Sonnenallee

Der Vorfall ereignete sich an einer Bushaltestelle an der Neuköllner Sonnenallee. Mohamed A. K. soll den 33-jährigen Geschädigten zunächst nach einer Zigarette gefragt haben. Als dieser die Bitte ablehnte und in den Bus steigen wollte, soll der Angeklagte das Messer von hinten in den Hals des Opfers gestoßen haben. Die Attacke geschah aus dem Hinterhalt und traf den Mann in einer lebenswichtigen Region. Die Polizei konnte den Täter später in einem anderen Zusammenhang festnehmen.

Verletzungszustand des Opfers

Die psychische und körperliche Verfassung des 33-jährigen Geschädigten ist so schwerwiegend, dass das Gericht davon absieht, ihn persönlich als Zege zu verhören. Der Vorsitzende Richter erklärte, das Opfer sei weiterhin derart beeinträchtigt, dass es nicht vor Gericht erscheinen kann. Das Opfer hat mehrfach signalisiert, dass es dem Angreifer nicht persönlich gegenübertreten will. Stattdessen nimmt der Geschädigte über seinen Rechtsanwalt als Nebenkläger am Prozess teil.

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Zweite Tat und Festnahme des Täters

Nur wenige Stunden nach dem Messerangriff soll Mohamed A. K. eine weitere Straftat begangen haben. In einem Bus soll er eine Frau nach zehn Euro Geld gefragt haben. Als die Frau ihm lediglich zwei Euro gab, drohte er ihr mit einem Klappmesser. Der Busfahrer alarmierte daraufhin die Polizei, die den 36-Jährigen festnahm. Zu diesem zweiten Vorfall wollte sich der Angeklagte oder sein Anwalt am Donnerstag nicht äußern.

Anklagepunkte und psychiatrisches Gutachten

Die Staatsanwaltschaft wirft Mohamed A. K. versuchten Mord, versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und besonders schwere räuberische Erpressung vor. Der Angeklagte saß während der Verlesung in schwarzem Pullover und mit streng rasierten Haaren hinter seinem Anwalt in einem Sicherungskasten. Er verfolgte den Ablauf mit weitgehend ausdruckslosem Gesicht. Ein psychiatrisches Gutachten soll belegen, dass er an einer psychischen Erkrankung leidet, was die Schuldunfähigkeit zur Zeit der Taten prüfen lässt.

Weiterer Prozessverlauf und Beweismittel

Falls das Gericht der Ansicht ist, dass Mohamed A. K. während der Angriffe schuldunfähig war, droht ihm statt einer Gefängnisstrafe eine Maßregel. Das Verfahren wird am kommenden Montag fortgesetzt. An diesem Tag sollen die ersten Zeugen befragt werden. Zudem liegt dem Gericht Videomaterial aus den beiden Bussen vor, das als Beweismittel dienen soll. Die polizeiliche Aussage des Geschädigten wird an einem der kommenden Prozesstage verlesen werden.