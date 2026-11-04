Mordprozess Nienburg: Tödliche Schüsse vor Polizei und Familie

Vor dem Landgericht Verden geht der Prozess gegen Rudi T. wegen Mord an Sanitär-Unternehmer Ali Defli in die entscheidende Phase. Bodycam-Video belastet Angeklagten.

Ein Schrei, ein Tumult und dann die lauten Schüsse. Ein Mann sinkt in einer großen Blutlache zu Boden. Polizisten versuchen verzweifelt, ihn wiederzubeleben, doch ihre Bemühungen bleiben vergeblich. Dieser dramatische Moment ereignete sich am Dienstag vor den Augen der Einsatzkräfte und fand seine unauslöschliche Dokumentation durch das Bodycam-Video einer Beamten. Die Richter am Landgericht Verden waren Zeuge dieser erschütternden Szenen, die den Prozess gegen den Angeklagten Rudi T. (33) maßgeblich prägen. Rudi T. senkt seinen Kopf, als die Aufzeichnungen abgespielt werden, und weigert sich offenbar, das Video zu betrachten.

Dokumentation des Tathergangs

Der Prozess gegen den 33-jährigen Angeklagten Rudi T. steht unter dem Eindruck der grausamen Ereignisse, die sich am 5. Mai 2026 in Nienburg zugetragen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft Rudi T. Mord sowie versuchten Mord an einem unbeteiligten Passanten vor. Das Video der 25-jährigen Polizeibeamtin, die die Tat mit ihrer Bodycam aufzeichnete, zeigt die unmittelbaren Folgen der Gewalttat. Viele Zuschauer im Saal verlassen das Gericht weinend, da die Bilder kaum zu ertragen sind. Die Tat geschah vor den Augen der Polizei, was die Schwere der Straftat noch unterstreicht und die Beweislage für die Anklage signifikant belastet.

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Schwerwiegender Streit seit vier Jahren

Die Hintergründe der Tat liegen seit vier Jahren im Streit zwischen den Familien des Angeklagten und des Opkers. Der Konflikt begann angeblich mit einer Meinungsverschiedenheit um eine Hantel in einem Fitnessstudio. Seitdem eskalierte die Situation immer wieder durch Beleidigungen, Drohungen und physische Auseinandersetzungen. Am Tag der Tat war ein Gerichtsverfahren gegen das Opfer Ali Defli wegen Körperverletzung gerade erst eingestellt worden. Die Verteidigung gibt an, dass Ali Defli kurz vor den Schüssen auf Pornoseiten surfte, als sein jüngerer Bruder ihn anrief und von einer Bedrohung durch seinen Bruder sprach. Rudi T. sei daraufhin in Panik zum Tatort gesprintet.

Allegierte heimtückische Tat und Rache

Die Staatsanwaltschaft geht von einer rachsüchtigen Tat aus und beschreibt einen detaillierten Ablauf des Geschehens. Demnach schlich sich Rudi T. unbemerkt von den herbeigerufenen Polizisten von hinten an Ali Defli an und schoss ihm heimtückisch in Hals und Rücken. Eine weitere Kugel traf einen unbeteiligten Passanten, der seitdem im Rollstuhl sitzt. Die Polizei war am 5. Mai 2026 wegen des Verdachts auf Waffenbesitz zum Tatort gerufen worden, da der Bruder des Angeklagten alarmiert hatte. Dieser behauptete damals, Ali Defli habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Die 25-jährige Beamte, deren Körperkamera die Tat dokumentierte, erklärte später, dies sei der schlimmste Tag ihres vierten Dienstjahres gewesen.

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Zeugenbericht der Witwe

Das Opfer der Tat war der 37-jährige Sanitär-Unternehmer Ali Defli. Seine Witwe, Susan Defli (36), musste mit ansehen, wie ihr Mann tödlich getroffen zusammenbrach. In ihrer Aussage als Zeugin berichtete sie von den schweren Folgen für ihre Familie. Ihre drei Kinder leiden an ausgeprägten Verlustängsten und stellen der Mutter die Frage: Was ist, wenn der Mann auch dich tötet, Mama? Susan Defli konnte ihr die Angst nicht nehmen. Rudi T. weist jegliche Mordabsicht von sich und beteuert, er habe aus Angst geschossen, da er geglaubt habe, Ali Defli richte eine Waffe auf seinen Bruder. Er drückt tiefe Reue über die Tat aus, was jedoch die rechtliche Einordnung durch das Gericht nicht automatisch ändert.

Sicherheitsvorkehrungen im Gerichtssaal

Der Prozess findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in einem speziell geschützten Gerichtssaal des Landgerichts Verden statt. Dieser Saal wurde historisch auch für das Verfahren gegen die RAF-Terroristin Daniela Klette genutzt, was die besondere Gefährdungslage verdeutlicht. Die Anwälte, Richter und Zeilen sind durch bauliche Maßnahmen vor eventuellen Angriffen geschützt. Die Anklage beharrt auf der Theorie der Heimtücke und Rache, während die Verteidigung die Panikreaktion des Angeklagten in den Vordergrund stellt. Die Jury und die Schöffen müssen nun die Aussagen, das Video und die technischen Beweise prüfen, um die Schuldfrage zu klären. Die emotionale Belastung für alle Beteiligten, insbesondere für die Familie Defli, bleibt während der gesamten Verhandlungsdauer hoch. Der Ausgang des Verfahrens wird die rechtliche Ahndung dieser tragischen Eskalation aus einem langjährigen Nachbarschaftsstreit bestimmen.