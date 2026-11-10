Mordprozess Rostock: Lebenslange Haft für Gina H. wegen Mordes an Fabian

Das Landgericht Rostock verurteilte Gina H. zu lebenslanger Haft wegen Mordes an Fabian aus Güstrow. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt.

Am Ende eines sehr langen Mordprozesses am Landgericht Rostock hat der Vorsitzende Richter Holger Schütt das Urteil gegen Gina H. gesprochen. Die 30-jährige Angeklagte wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Opfer ist der kleine Fabian aus Güstrow, der Sohn ihres damaligen Ex-Lebensgefährten.

Mehr als hundert Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Urteilsbegründung im großen Verhandlungssaal in völliger Stille. Fast drei Stunden lang erläuterte Schütt von der 3. Strafkammer, warum das Gericht keine Zweifel an der Täterschaft hat. Erst danach gab es kurzen, verhaltenen Applaus.

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Urteilsbegründung im Mordprozess Rostock

Das Gericht sieht als erwiesen an, dass Gina H. den Jungen am 10. Oktober 2025 an einem Tümpel bei Klein Upahl mit sechs Messerstichen tötete. Anschließend zündete sie den Leichnam an. Nach Auffassung der Kammer handelte die Angeklagte heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen.

Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist ausgeschlossen, dass bereits nach 15 Jahren Gefängnis geprüft wird, ob Gina H. auf Bewährung entlassen werden kann. Schütt betonte, die Richterinnen und Richter hätten die Angeklagte während des Prozesses sehr gut kennengelernt.

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Motiv und Indizien gegen Gina H.

Nach Darstellung des Richters sah Gina H. in Fabian ein Hindernis für ihren Wunsch, den Vater wieder für sich zu gewinnen. Sie wollte ein von ihr kontrolliertes Leben führen. Fabian war zudem die Verbindung zur Mutter des Kindes und zur übrigen Familie des Vaters, die die Angeklagte kappen wollte.

Schütt beschrieb Gina H. als zutiefst egozentrisch, kontrollsüchtig und eifersüchtig. Ihre psychische Borderline-Erkrankung habe mit der Tat nichts zu tun, so das Gericht. Die Richterinnen und Richter hatten 33.000 Sprachnachrichten auf dem sichergestellten Handy der Angeklagten gelesen. Darin fand sich viel Herabwürdigendes und Kontrollierendes, aber nichts Wertschätzendes.

Das Urteil stützt sich unter anderem auf 44 Indizien. Dazu zählen Schuhspuren, Faserspuren, ein abgesprochenes falsches Alibi, zahlreiche Lügen der Angeklagten auch während einer Polizei-Vernehmung, ein zur Tatzeit abgeschaltetes Handy und sogenanntes Täterwissen. Gina H. war außerdem jeweils in der Nähe, als Fabian aus seiner Wohnung verschwand, als er ermordet wurde und als er gefunden wurde.

Positionen der Verteidigung und Nebenklage

Verteidiger Andreas Ohm hatte einen Freispruch gefordert und zeigte sich von den Schlussfolgerungen des Gerichts überrascht. Von einem solchen Tatverlauf sei seit Prozessbeginn Ende April keine Rede gewesen. Die Erklärungsversuche der Verteidigung für die Zufälle bezeichnete Schütt dagegen als Quatsch oder abwegig.

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Ohm kündigte an, dass Gina H. Revision gegen das Urteil einlegen werde. Laut Schütt hatte sich die Verteidigung zu zahlreichen Indizien nicht geäußert und nur einzelne Rosinen herausgepickt. Das Gericht ging von einem leicht anderen Tathergang aus als die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer.

Fabians Mutter kann nach Angaben ihrer Anwältin Christine Habetha nun aufatmen, aber nicht abschließen. Von ihr falle eine riesige Last ab, sagte Habetha nach dem Urteil. Schütt dankte bei der Urteilsbegründung unter anderem der Polizei, die fast unmenschliches geleistet habe.

Folgen des Urteils und mögliche Revision

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil Gina H. Revision angekündigt hat. Damit wird der Fall nun durch die nächste Instanz geprüft. Bis dahin bleibt die lebenslange Freiheitsstrafe bestehen, und die besondere Schwere der Schuld steht im Raum.

Schütt warnte zugleich vor Hobby-Ermittlern und ahnungslosen Menschen in den sozialen Medien, die sich angemaßt hätten, die Arbeit der Polizei und der Justiz zu übernehmen. Zu Beginn des Prozesstages hatte er das Publikum gemahnt, von Kommentaren abzusehen. Zum Schluss sagte er an Gina H. gerichtet, der Mord werde ihre Schuld bleiben.