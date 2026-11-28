Björn Diemel sucht Seelenfrieden – doch Ehe-Chaos und ein Killer funken dazwischen. Im Dezember laufen alle Teile im Altonaer Theater.

Die Bühnenreihe „Achtsam morden“ steuert im Altonaer Theater auf ihr Finale zu – und verspricht einen mordsvergnüglichen Abend. Tief durchatmen, lächeln und Störenfriede – Mensch, Ding oder nervende Umstände – eiskalt ausschalten: Björn Diemel hat seine eigene Methode, um im stressigen Alltag innere Ruhe und Work-Life-Balance zu finden.

Und mit dieser Strategie geht der Strafverteidiger nun am Altonaer Theater in die vierte und letzte Runde. Mit der Uraufführung von „Achtsam morden am Rande der Welt“ nach dem gleichnamigen Bestseller von Karsten Dusse steuert die erfolgreiche Bühnenreihe aufs große Finale zu – erneut mit viel Tempo und Witz inszeniert von Hausherr Axel Schneider und seiner fabelhaften Mannschaft. Diesmal steckt Diemel in einer handfesten Midlife Crisis.

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Sein Therapeut Joschka Breitner schickt ihn zur Erleuchtung auf den Jakobsweg. Doch statt Seelenfrieden warten Ehe-Chaos und ein Killer, der ihm nach dem Leben trachtet. Es folgt ein rabenschwarzer Showdown mit achtsamem! Happy End.