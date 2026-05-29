Mordurteil im Fall des erstochenen Studenten Henry Nowak: 32 Jahre Haft für Vickrum Digwa

Der 23-jährige Vickrum Digwa wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er den Studenten Henry Nowak mit einem 21 cm langen Messer erstochen hatte. Die Polizei legte dem Opfer zunächst Handschellen an, was zu Kritik führte.

Der Fall des getöteten Studenten Henry Nowak erschüttert Großbritannien. Der 18-jährige Wirtschaftsstudent wurde in der Nacht zum 3. Dezember in Southampton Opfer eines brutalen Messerangriff s.

Der Angeklagte Vickrum Digwa, 23 Jahre alt, wurde nun wegen Mordes verurteilt. Das Urteil fiel nach einem mehrtägigen Prozess vor dem Crown Court. Die Tat ereignete sich gegen Mitternacht, als Nowak auf dem Heimweg von einer Studentenparty war. Digwa griff ihn mit einer 21 Zentimeter langen Klinge an und stach fünfmal zu.

Die Staatsanwaltschaft schilderte, dass Nowak noch versuchte, über einen Zaun zu fliehen, dabei eine Blutspur hinterließ und um Hilfe rief. Nachbarn hörten seine Rufe: Ich wurde erstochen, ich liege im Sterben. Trotz der schweren Verletzungen legten Polizisten dem jungen Mann Handschellen an, bevor sie die tödlichen Stichwunden bemerkten. Der stellvertretende Polizeichef Robert France entschuldigte sich öffentlich: Die Beamten seien am Tatort belogen worden.

Digwas Bruder hatte den Notruf gewählt und behauptet, sein Bruder sei rassistisch angegriffen worden. Die Polizei ging daher von einem anderen Tathergang aus. Erst später stellte sich heraus, dass Digwa der Angreifer war. Er trug das Messer aus religiösen Gründen, wie er selbst angab.

Vor Gericht behauptete Digwa, in Notwehr gehandelt zu haben: Er sei von Nowak rassistisch beleidigt, geschlagen und ihm sei der Turban vom Kopf gerissen worden. Die Geschworenen glaubten ihm nicht. Sie sahen es als erwiesen an, dass Digwa mit Tötungsabsicht handelte. Auch die Mutter des Täters, Kiran Kaur, wurde schuldig gesprochen: Sie half ihrem Sohn, die Tat zu vertuschen, indem sie das Messer versteckte.

Die Polizei fand die Waffe später im Haus der Familie, zusammen mit über 20 weiteren Sikh-Waffen. Die Sikh Federation UK distanzierte sich von der Tat: Es gebe keine Entschuldigung, es handle sich um einen Einzelfall. Der Fall wirft Fragen nach dem Umgang der Polizei mit rassistischen Vorurteilen auf. Die Beamten legten dem Opfer Handschellen an, weil sie aufgrund der falschen Notruf-Informationen dachten, Nowak sei der Angreifer.

Erst kurz darauf entdeckten sie die tödlichen Stichverletzungen. Der Vorfall wurde an die unabhängige Beschwerdestelle IOPC weitergeleitet. Die Familie von Henry Nowak zeigte sich erleichtert über das Urteil, aber auch wütend über das polizeiliche Fehlverhalten. Ein Anwalt der Familie erklärte, dass der Tod ihres Sohnes hätte verhindert werden können, wenn die Polizei richtig reagiert hätte.

Das Gericht verhängte gegen Digwa eine lebenslange Haftstrafe mit einer Mindestverbüßungsdauer von 32 Jahren. Die Mutter erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren. Der Fall löste in Großbritannien eine Debatte über Messergewalt und den Umgang mit religiösen Symbolen aus. Sikh-Verbände betonten, dass das Tragen eines Kirpans (ritueller Dolch) nicht als Tatwaffe missbraucht werden dürfe.

Die Polizei kündigte an, ihre Einsatzprotokolle zu überprüfen. Der stellvertretende Polizeichef France sagte, man habe aus dem Fehler gelernt. Der Prozess zeigte auch die Schwierigkeiten der Justiz, zwischen Selbstverteidigung und Mord zu unterscheiden. Die Geschworenen benötigten mehrere Tage, um zu einem Urteil zu gelangen.

Letztlich überzeugte sie die Beweislage: Die Blutflecken, die Aussagen der Nachbarn und die Tatsache, dass Digwa das Messer nach der Tat seiner Mutter übergab. Der Fall bleibt ein trauriges Beispiel für das Versagen von Kommunikation und Vertrauen. Henry Nowak, ein junger Mann mit Zukunftsträumen, starb auf grausame Weise. Seine Familie muss nun mit dem Verlust leben, während der Staat versucht, aus dem Fehler der Polizei zu lernen.

Die Anwälte der Familie kündigten eine zivilrechtliche Klage an. Die Gesellschaft fragt sich, ob solche Tragödien vermieden werden können. Einigkeit herrscht jedoch darin, dass Gewalt niemals eine Lösung ist, unabhängig von kulturellen oder religiösen Hintergründen





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