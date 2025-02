Mordverdacht an 23-Jährigen: DNA-Fund führt zur Festnahme

Ein 23-Jähriger wurde in Frankreich unter Mordverdacht festgenommen. Er soll die 11-jährige Louise getötet haben. Die DNA des Verdächtigen soll mit Spuren an den Händen der Opfer übereinstimmen. Auch die Eltern des Verdächtigen wurden festgenommen, weil sie ihr Sohn ein falsches Alibi lieferten. Die Polizei durchsuchte das Wohnhaus der Familie. Nachbarn beschreiben den 23-Jährigen als einsamen Herumtreiber und Videospiel-Süchtigen. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen eines gewaltsamen Todes gestorben ist.

Ermittler haben am Montagabend (10. Februar) einen 23-Jährigen unter Mord verdacht festgenommen. Er wird verdächtigt, Louise (11) getötet zu haben. 24 Stunden später kommt heraus: Seine DNA soll mit den Spuren an Louises Händen übereinstimmen - und die Beamten auf die Spur des tatverdächtigen Owen L. gebracht haben. Auch seine Eltern kamen in Gewahrsam!Es ist bereits der zweite Verdächtige, den Beamte innerhalb von kurzer Zeit ins Visier nehmen.

Doch diesmal könnten sie den Richtigen haben:Der 23-Jährige ist am Montag (10. Februar) festgenommen worden. Er soll zwar mit den Beamten sprechen, bisher aber nicht gestanden haben, die Elfjährige getötet zu haben, so die Zeitung Le Parisien. Weitere Tests würden nun folgen. Auf ihnen ist ein Mann zu sehen, der Louise in einen Park folgt. Er trägt eine schwarze Daunenjacke, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Eine ganz ähnliche Jacke habe man bei dem 23-Jährigen gefunden, heißt es. Owen L. soll außerdem Kratz- und Schnittverletzungen an seinen Händen haben und sich in Widersprüche verwickelt haben.01:09 minZusammen mit dem 23-Jährigen sind auch drei seiner Verwandten festgenommen worden., schreibt Le Parisien. Mutter und Vater stehen im Verdacht, ihrem Sohn ein falsches Alibi geliefert zu haben. Nach außen scheint die Familie L. ein ganz normales Leben zu führen – wohlhabend und unauffällig.Der Vater arbeitet dem Bericht zufolge im Bankwesen, die Mutter sei in der Kulturbranche tätig, heißt es. Die Polizei hat am Dienstag ihr Wohnhaus durchsucht. Nachbarn sind schockiert:Owen soll auf dieselbe Schule wie Louise gegangen sein. In den letzten Jahren soll er seine Tage hauptsächlich in seiner Wohngegend zwischen einem Café, einer Supermarktkette und dem elterlichen Haus verbracht haben.„Er saß immer an derselben Stelle, hat gewettet und gechillt. Er war ein typischer Herumtreiber.“ Außerdem soll er ein „extremer Videospiel-Süchtiger“ gewesen sein. Die Obduktion von Louise hatte ergeben, dass das Mädchen eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Als Tatwaffe vermuten Gerichtsmediziner einen scharfen Gegenstand, zum Beispiel ein Messer. An ihrem Körper sind mehr als zehn Verletzungen festgestellt worden – vor allem an Hals und Rumpf, so der Obduktionsbericht. Louise war am Freitagnachmittag nach dem Unterricht am Collège-Andre-Maurois in Èpinay-sur-Orge, wenige Kilometer südlich von Paris, verschwunden. Zwölf Stunden später dann die Schock-Nachricht: Im Bois des Templiers, einem Waldstück in der Nähe, finden Einsatzkräfte die Leiche des Mädchens. Noch immer ist völlig unklar, warum sie umgebracht worden ist. Am Mittwoch soll Owen L. dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es gilt die Unschuldsvermutung





