Mordverdacht: Ehemann soll Frau mit Hammer erschlagen haben

Die Ermittler setzen nun auf zwei wichtige Beweisstücke, um den Ehemann als Mörder zu überführen. Ein Spaten und ein Kassenzettel von Lidl könnten das Urteil entscheiden.

Eman E. war plötzlich verschwunden. Sieben Monate lang suchte die Polizei nach der Mutter von drei Kindern, bis ihre Leiche im Juni 2025 im Wald bei Bad Aibling gefunden wurde.

Ihr Schädel war mit einem Hammer eingeschlagen, ihr nackter Körper war in eine Decke mit Leopardenmuster gewickelt. Jetzt sollen zwei wichtige Beweisstücke ihren Ehemann als Mörder überführen. Im Gegensatz dazu steht eine eidesstattliche Versicherung, die seine Ehefrau zweieinhalb Jahre vor ihrem Tod im Rahmen eines Sorgerechtsstreits abgegeben hatte. Ihr Schreiben liest sich wie ein angekündigter Femizid: "Mein Mann bedrohte mich mit einem Küchenmesser mit dem Tod.

Er sperrte mich aus der Wohnung aus, als ich schwanger war, gab mir kein Geld, erlaubte mir nicht, dass ich einen zweiten Deutschkurs mache. Ich habe große Angst, dass er mich umbringt.

" Wegen häuslicher Gewalt ist dokumentiert. Noch ist nicht klar, ob und wie der Frau damals geholfen wurde. Wirklichen Schutz bekam sie offenbar nicht. Am 11.

November 2024 dann ihr letztes Lebenszeichen. Eine SMS an ihre Familie in Ägypten. Noch am selben Tag meldete ihr Mann sie als vermisst. Jürgen Mayer, der Kommissar, der damals die Vermisstenanzeige aufnahm, erinnert sich vor Gericht: "Er sagte, dass es am Morgen zum Streit über ihre Social-Media-Aktivitäten gekommen sei.

Im Laufe des Streits habe sie gesagt, dass er sich jetzt allein um die Kinder kümmern könne, und habe die Wohnung verlassen.

" Juni 2025. Nachdem Spaziergänger ein Kinderfahrrad im Wald gefunden hatten, suchten Polizisten die Gegend ab. Und entdeckten die Leiche von Eman E. - ein Zufallsfund. Brisant: Schon wenige Tage nach dem Verschwinden seiner Frau beantragte Abdelrehim M. das alleinige Sorgerecht für die Kinder.

Außerdem verunglimpfte der Diätkoch bei späteren Vernehmungen immer wieder seine Frau, sagte, sie habe ihn betrogen und mithilfe einer ägyptischen Frauenmafia die deutschen Behörden abgezockt. All dies sind Indizien, keine Beweise für einen Mord. Im Prozess setzen die Ermittler nun auf zwei Dinge, die M. überführen könnten: einen Spaten - und einen Kassenzettel von Lidl. Der soll beweisen, dass er am 11.

November 2024, dem Tag, an dem seine Frau verschwand, eine Kofferraum-Schondecke gekauft hat. Jene Decke, in der die Leiche von Eman E. im Wald gefunden wurde. Bis zum 28. Juli soll das Urteil fallen.

Vertreten wird Abdelrehim M. von Regina Rick (57). Die Verteidigerin ist dafür bekannt, dass sie schon dreimal unschuldig Verurteilte aus dem Gefängnis geholt hat ... Wie sie die Anklage des Staatsanwalts entkräften will? Darauf wollte sie sich gegenüber BILD nicht äußern





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