Mordverdacht in Hamburg: Zwei Personen bei Schusswechsel in der HafenCity verletzt

In Hamburg-HafenCity wurden bei einemmutmaßlichen Schusswechsel zwei Menschen verletzt. Die Polizei geht von familiären Hintergründen aus und ermittelt unter Mordgesichtspunkten.

Zwei Menschen sind heute Morgen in der Hamburger HafenCity schwer verletzt worden. Die Vorfälle ereigneten sich in unmittelbarer Nähe des berühmten Wahrzeichens Elbphilharmonie. Nach den ersten Informationen der Hamburger Polizei handelte es sich um einen mutmaßlichen Schusswechsel, der schnell zu einer großflächigen Fahndung führte.

Ermittlungen der Mordkommission Hamburg

Die Hamburger Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, da erste Hinweise auf einen Mordversuch oder eine Tötung vorliegen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Hintergründe der Tat im familiären Bereich liegen könnten. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass aktuell keine akute Gefahr für die allgemeine Bevölkerung besteht.

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Detaillierte Abläufe am Tatort in der HafenCity

Die Schüsse fielen in einem Abstand von nur 150 Metern zur Elbphilharmonie. Ein Mann und eine Frau wurden dabei verletzt. Der mutmaßliche Schütze war nach dem Vorfall fluchtend aus dem Gebiet entfernt worden. Ob die Täter eine scharfe Schusswaffe oder lediglich eine Gaspistole eingesetzt haben, ist nach Angaben des Nachrichtenmagazins Bild zunächst noch unklar und wird in den Untersuchungen geklärt.

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Sicherheitslage und Absperrung des Stadtgebiets

Die Behörde hat den Tatort schnell abgeriegelt, um Spuren zu sichern und Zeugen zu finden. Ob der gesamte Bereich rund um die Elbphilharmonie für die Öffentlichkeit vollständig gesperrt wurde, konnte ein Sprecher der Polizeibehörde zu diesem Zeitpunkt noch nicht präzise beantworten. Die Fahndungsmaßnahmen sind jedoch auf Hochtouren gelaufen, um den Tathergang vollständig rekonstruieren zu können.

Weitere Schritte und rechtliche Konsequenzen

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit die genauen Umstände des Vorfalls. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird eine Anklage wegen Mordversuchs oder Körperverletzung erwogen. Die betroffenen Verletzten befinden sich in ärztlicher Behandlung. Die Ermittler bitten potenzielle Zeugen, sich mit den vorhandenen Informationen an die zuständige Kommissariatsstelle zu wenden, um die Aufklärung voranzutreiben.