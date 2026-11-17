Nach einer tödlichen Verfolgungsjagd in Bayern wurde ein 32-Jähriger wegen Mordes inhaftiert. Die Polizei bestätigt den dringenden Tatverdacht gegen den Fahrer und seinen Beifahrer.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bayern haben erhebliche Anklagen gegen einen 32-jährigen Mann erhoben, der verdächtigt wird, für den Tod eines 13-jährigen Mädchens verantwortlich zu sein. Der mutmaßliche Unfallfahrer befindet sich seit Kurzem in Untersuchungshaft, nachdem ein Haftrichter den entsprechenden Haftbefehl erlassen hat. Auch der 34-jährige Beifahrer des Fahrers wurde festgenommen und ist ebenfalls in Haft, da gegen ihn wegen Beihilfe zum Mord ermittelt wird. Die Vorwürfe gegen die beiden Männer umfassen sowohl Mord als auch ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Mordvorwurf nach tödlichem Zusammenstoß in Sailauf

Der tragische Vorfall ereignete sich am Montagabend im Landkreis Aschaffenburg, genauer gesagt in der Gemeinde Sailauf. Ein Polizeistreifenwagen hatte das Fahrzeug der beiden Männer außerhalb von Sailauf ins Visier genommen, als erste Anhaltspunkte auf eine kriminelle Handlung hindeuteten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wiesen die Kennzeichen des PKW darauf hin, dass diese entwendet worden waren. Der Pkw selbst wurde ebenfalls als gestohlen identifiziert. Als die Beamten versuchten, den Wagen zur Kontrolle anzuhalten, flüchtete der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sailauf.

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Während der anschließenden Verfolgungsjagd geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und traf die 13-jährige Jugendliche, die sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Gehweg befand. Das Kind wurde von dem Wagen erfasst und erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte hatten die Lage sofort gesichert und den Fahrer sowie seinen Beifahrer nach dem tödlichen Unfall vorläufig festgenommen. Die beiden deutschen Männer stammen aus der Region und sind der Polizei bereits bekannt, weitere persönliche Details wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Haftbefehl wegen Mordbeihilfe und rennverbotener Fahrt

Gegen den 34-jährigen Beifahrer wurde ebenfalls ein Haftbefehl erlassen, der auf dem dringenden Tatverdacht der Beihilfe zum Mord und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge basiert. Beide Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt, wo die Untersuchungshaft für beide Männer läuft. Die Polizei geht davon aus, dass beide Männer eine zentrale Rolle bei dem Vorfall spielten, wobei der Fahrer als Haupttäter und der Beifahrer als Gehilfe angesehen werden.

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Die Ermittler werfen dem 32-jährigen Hauptverdächtigen Mord und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vor. Diese schweren Vorwürfe unterstreichen die Schwere der Tat und die Absicht der Strafverfolgungsbehörden, die Umstände der Verfolgungsjagd und die daraus resultierende Tötung vollständig aufzuklären. Die Tatsache, dass der Beifahrer ebenfalls in Haft ist, deutet darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft von einer gemeinsamen Verantwortung beider Männer ausgeht.

Alkohol- und Drogenkonsum als weitere Ermittlungsansätze

Neben der Flucht und dem Unfallgeschehen gibt es weitere belastende Umstände, die die Situation verschärfen. Nach Angaben der Polizei liegen Hinweise darauf vor, dass beide Männer vor dem Unfall Alkohol und Drogen konsumiert hatten. Diese Information ist von entscheidender Bedeutung für die weitere strafrechtliche Einordnung der Tat. Der Konsum von Rauschmitteln könnte als verschärfender Umstand gewertet werden und hat möglicherweise zur Risikobereitschaft und zur flüchtigen Fahrt beigetragen.

Die Kombination aus entwendetem Kennzeichen, gestohlenem Fahrzeug, Flucht vor der Polizei, dem tödlichen Unfall sowie den Hinweisen auf Drogenkonsum zeichnen ein äußerst negatives Bild der Tatumstände. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft arbeiten weiterhin intensiv an der Aufklärung des Falls. Es bleibt abzuwarten, wie sich die weiteren Ermittlungen entwickeln und welche Konsequenzen sich für die Angehörigen des Opfers und die Angeklagten ergeben. Die Gemeinschaft in Sailauf und der Region Aschaffenburg bleibt von dieser tragischen Nachricht tief betroffen.