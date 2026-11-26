Fünf Wochen altes Baby ertrank im Gewässer Horlache in Rüsselsheim. Die 36-jährige Mutter steht unter Mordverdacht und ist in Untersuchungshaft. Vater fand Kind.

Eine fünf Wochen alte Säugling verlor am Mittwoch in Rüsselsheim ihr Leben, als sie in das städtische Gewässer Horlache geriet. Der Vater des Kindes entdeckte das Baby im Wasser und versuchte verzweifelt, es zu retten, indem er es herauszog und wiederbelebtete. Trotz der schnellen Reaktion der Rettungskräfte und des Notarztes, die gegen 11 Uhr alarmiert wurden, verstarb das Mädchen später im Krankenhaus. Aus einem anfänglichen Unfallverdacht entwickelte sich im Laufe der Ermittlungen ein schwerwiegender Mordfall.

Tatort Horlache und Rettungsversuch

Die tragischen Ereignisse spielten sich gegen Mittag am Mittwoch ab, als die Familie sich in der Nähe des Gewässers Horlache aufhielt. Der Vater bemerkte, dass seine Partnerin mit dem Kind unterwegs war, und machte sich Sorgen. Er brach auf, um die beiden zu verfolgen und konnte das Baby schließlich im Wasser entdecken. Mit großer Eile zog er das kleine Mädchen aus dem Wasser und wählte sofort den Notruf. Der Vater begann umgehend mit der Reanimation des Säuglings, um es bei Bewusstsein zu halten, während auf professionellen Rettungsdienst gewartet wurde. Die Krankenwagenbesatzung brachte das Kind dringend in ein nächstgelegenes Krankenhaus, wo die Ärzte versuchten, das Leben des Babys zu retten. Doch trotz aller Bemühungen musste das Mädchen am Nachmittag des gleichen Tages als verstorben festgestellt werden.

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Mordverdacht gegen 36-jährige Mutter

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei schlossen von Anfang an eine reine Unfallursache aus. Nach intensiven Ermittlungen ergab sich ein eindeutiger Tatverdacht gegen die 36-jährige Mutter des Kindes. Die Ermittler gingen der Theorie nach, dass die Mutter das Kind vorsätzlich ins Wasser geworfen oder dort ausgesetzt habe. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau am Donnerstag dem Amtsgericht in Groß-Gerau vorgeführt. Der zuständige Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau. Es besteht der dringende Verdacht auf Mord. Die Mutter hat sich zu den schweren Vorwürfen bis dato nicht öffentlich geäußert. Die Behörden führen die Ermittlungen mit Hochdruck weiter, um den genauen Hergang der Tat aufzuklären und Beweise zu sichern.

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Keine Anzeichen für psychische Erkrankung

Ein wichtiger Aspekt der aktuellen Ermittlungen betrifft den psychischen Zustand der 36-jährigen Mutter. Nach Informationen der Ermittlungsbehörden gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass die Frau an einer Wochenbettdepression oder einer anderen schweren psychischen Erkrankung gelitten haben könnte. Dies ist von großer Relevanz für die juristische Einordnung der Tat, da ein vorsätzliches Handeln im Vordergrund steht. Die Polizei betont, dass die Motive für das Verbrechen aktuell noch Gegenstand intensiver Nachforschungen sind. Es wird geprüft, ob es andere Gründe oder Konfliktlinien gab, die zur Tat führten. Die Behörden möchten vermeiden, voreilige Schlüsse zu ziehen, solange nicht alle Fakten geklärt sind. Die Untersuchungshaft dient dazu, die Fluchtgefahr zu verhindern und die Beweissicherung zu gewährleisten, solange das Verfahren läuft.