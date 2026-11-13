Mordversuch in Hamburg: Ibrahim C. vor Gericht wegen Schusswunde auf Payam R.

Der 29-jährige Ibrahim C. macht sich vor dem Landgericht Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung und Mordversuchs am 31-jährigen Payam R. zu verantworten. Der Vorfall führte zu einer Schusswunde im Herzen.

Der 29-jährige Ibrahim C. steht seit Freitag vor dem Landgericht in Hamburg, weil er den 31-jährigen Payam R. mit einer Schusswunde schwer verletzt haben soll. Der Prozess beginnt mit einem emotional geladenen Auftritt des Angeklagten, der unter Tränen von seiner Familie begrüßt wurde, während sich das Opfer wenige Meter entfernt als Nebenkläger im Saal befindet.

Ablauf des Vorfalls am 21. Februar

Die Ereignisse ereigneten sich am 21. Februar auf der Ludwig-Landmann-Straße, als Payam R. mit seinem Opel Corsa auf dem Heimweg war. Er fuhr mit etwa 50 Stundenkilometern auf der linken Spur, als ein schwarzer Golf von hinten kam. Laut der Anklage überholte der Golf R. rechts, scherte abrupt vor ihm ein und bremste stark ab. Ibrahim C. stieg daraufhin aus und soll gegen die Scheibe des Opel geschlagen haben.

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Payam R. beschrieb das Gefühl damals als einen Moment aus einem schlechten Western, da er Angst vor weiterer Gewalt hatte und von der Szene fliehen wollte. Er fuhr in Richtung Katharinenkreisel, traf jedoch wenig später an einer roten Ampel erneut auf Ibrahim C. und dessen Golf. An dieser zweiten Kreuzung soll es zur eskalierenden Konfrontation gekommen sein.

Schüsse und schwere Verletzungen

Ibrahim C. soll am Ampelkreuzungspunkt aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein. Payam R., der befürchtete, sein Leben könnte erneut bedroht sein, stieg ebenfalls aus seinem Auto. Laut der Anklage zog Ibrahim C. eine Schusswaffe und rief dabei: "Ich bringe dich um." Er soll aus kurzer Distanz zweimal geschossen haben. Ein Projektil traf Payam R. in der Nähe des Herzens, während der zweite Schuss knapp an seiner linken Schulter vorbeiging.

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Die Verletzungen waren so schwer, dass Payam R. das Bewusstsein verlor. Dennoch soll Ibrahim C. den am Boden liegenden Mann mit Wucht ins Gesicht getreten haben, bevor er die Tatortflucht antrat und sein Opfer schwer verletzt zurückließ. Die Wunde im Herznähebereich führte zu einem kritischen Gesundheitszustand, von dem sich Payam R. bis heute nicht vollständig erholt hat.

Verteidigung und unterschiedliche Darstellungen

Ibrahim C. und sein Verteidiger bestreiten die Tatbestände des Mordversuchs und bieten eine völlig andere Version der Geschehnisse an. Demnach sei Payam R. an der Ampel ausgestiegen und habe auf Ibrahim C. zugerannt. C. behauptet, er habe sich nur durch die Abgabe von Pfefferspray aus dem Kofferraum in einer Notsituation gewehrt und gedroht, zu schießen, sollte der Opfer nicht ablassen.

Vor Gericht erklärte der Angeklagte, er habe sich damals unauffächlich verhalten wollen, weil er keinen gültigen Führerschein besaß. Die Behauptung, Payam R. sei der Aggressor, steht im krassen Gegensatz zu den Aussagen des Geschädigten und der Anklageschrift. Ibrahim C. macht sich weiterhin wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung zu verantworten.

Folgen für das Opfer und Prozessverlauf

Die physischen und psychischen Folgen des Anschlags bestimmen bis heute das Leben von Payam R. Der frühere Paketzusteller kann keine schweren Gegenstände mehr heben und befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Ein bleibendes Trauma bleibt die Angst vor Fahrern, die zu lange auf seiner Spur bleiben, was seine Mobilität im Alltag stark einschränkt.

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Ein Versuch der Schadensregulierung schlug fehl. Ibrahim C. hatte seinem Opfer ein Angebot in Höhe von 15.000 Euro als Täter-Opfer-Ausgleich gemacht. Payam R. lehnte dieses Angebot kategorisch ab. Für den 31-Jährigen steht nicht die finanzielle Kompensation im Mittelpunkt, sondern die gerichtliche Ahndung der Tat unter dem Stichwort "Gerechtigkeit".