Ein Richter hat die Untersuchungshaft gegen zwei Männer angeordnet, die bei einer Verfolgungsjagd in Sailauf ein 13-jähriges Mädchen tödlich verletzten. Der Vorwurf lautet Mord.

Zwei Männer stehen seit Montagabend in der Stadt Sailauf bei Aschaffenburg unter dem schweren Verdacht, einen Menschen tödlich getötet zu haben. Ein zuständiger Richter hat angeordnet, dass beide Tatverdächtigen in Untersuchungshaft gehen müssen, nachdem ihnen der Vorwurf des Mordes gemacht wurde. Der tragische Vorfall ereignete sich, als die beiden Männer mit einem gestohlenen Fahrzeug eine hohe Geschwindigkeit fuhren und dabei eine 13-jährige Schülerin auf dem Bürgersteig erfassten.

Tathergang und Flucht mit gestohlenem Fahrzeug

Die Ermittlungen zeigen, dass der 32-jährige Fahrer zunächst einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entkam. Er stieg in einen Mitsubishi ein und fuhr davon, wobei sowohl das Fahrzeug als auch die daran befestigten Nummernschilder gestohlen waren. Bei der anschließenden Flucht durch die Straßen von Sailauf kollidierten die beiden Männer mit zwei anderen Autos und trafen schließlich ein Mädchen, das sich auf dem Gehweg befand. Die 13-Jährige erlag kurz darauf ihren schweren Verletzungen.

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Die Polizei fand bei den beiden Männern Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Noch am selben Abend entnahmen die Beamten den Tatverdächtigen Blutproben, um die Alkoholkonzentration und den Drogenkonsum forensisch zu untersuchen. Die Kombination aus schnellem Fahren, Drogen- oder Alkoholkonsum und der Flucht vor der Kontrolle stellt die zentrale Grundlage für die Anklage des Mordes dar.

Formale Vorführung am Amtsgericht Aschaffenburg

Am Dienstagmorgen wurden die beiden Beschuldigten, ein 32-Jähriger und ein 34-Jähriger, dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, die Untersuchungshaft gegen beide Männer anzuordnen. Der Richter folgte diesem Antrag, da die Schwere der Tat und die Fluchtgefahr als hoch eingestuft wurden. Nun warten die beiden Männer auf weitere rechtliche Schritte.

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Tragisches Ende einer Suche der Mutter

Die Umstände, unter denen das Opfer gefunden wurde, zeichnen ein besonders schmerzhaftes Bild. Die 13-Jährige war am Abend auf dem Weg zu einem Musikunterricht. Sie erreichte diesen Ort jedoch nicht, woraufhin ihre Mutter in Sailauf nach ihr suchte. Eine Anwohnerin berichtete, die Mutter sei durch die Stadt gelaufen und habe auf ihrer Tochter gewartet, da der Unterricht bald begonnen hätte.

Als das Mädchen nicht auftauchte, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr nutzte eine Wärmebildkamera, um das Gelände systematisch abzusuchen. Hinter einer Hecke entdeckten die Helfer schließlich das tote Kind. Die Mutter erreichte die Stelle kurz danach, ohne zu wissen, dass ihre Suche vorüber war. Die Nachricht vom Tod ihres Kindes war der schlimmste Ausgang einer bereits in der Nacht begonnenen Suche.

Friedhofsort und erste Reaktionen der Öffentlichkeit

An der Stelle, an der das Mädchen verstarb, haben sich in den folgenden Tagen Menschen eingefunden, um Blumen niederzulegen und Kerzen anzuzünden. Zwischen den Trauerlichtern sitzt ein kleiner Teddybär als stille Zeugin des Unglücks. Die Geste der Trauer zeigt, wie sehr der Vorfall die lokale Gemeinschaft in Sailauf erschüttert hat. Die Polizei arbeitet weiterhin an den Ermittlungen, um den genauen Hergang der Kollision und die Schuldfrage vollständig aufzuklären.