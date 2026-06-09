Morgan Riddle nach Trennung von Taylor Fritz: "World's best ex-girlfriend" und neue Karriere

Die Influencerin Morgan Riddle erklärt, wie sie die Trennung von Tennis-Star Taylor Fritz bekanntgab, ihre 33 Bedingungen für einen neuen Partner und ihren Weg zur Unabhängigkeit. Zudem gründete sie "The 400 Club" für weibliche Sportfans.

Morgan Riddle und Tennisprofi Taylor Fritz waren über sechs Jahre lang ein Paar, bevor die Beziehung im April endete. Die Influencerin entschied sich gegen eine typische Trennung sbekanntgabe auf Instagram und wählte stattdessen einen spielerischen Ansatz: Ein Selfie in New York City mit dem Hinweis "World's best ex-girlfriend" und der Erklärung, dass sie gut miteinander klarkommen, sodass die Trennung lockerer ausfiel als üblich.

Für zukünftige Partnerschaften hat Riddle eine Liste mit 33 Kriterien erstellt, darunter politische Einstellung, gemeinsame Lebensziele, geistige Verbundenheit und der Verzicht auf Sportwetten oder Glücksspiele. Ihr Karriereweg war stets von Unabhängigkeit geprägt: Bevor sie Fritz kennenlernte, arbeitete sie im Social-Media-Bereich für Marken, baute danach ihre Position als Tennis-WAG aus und wurde durch die Netflix-Serie "Break Point" bekannter. Kooperationen mit Chanel Beauty folgten. Kürzlich gründete sie zusammen mit Cherry Beagles die Sportmarketing-Agentur und Community "The 400 Club", die weibliche Sportfans vernetzt.

Riddle betont, dass ihre eigene Karriere und finanzielle Unabhängigkeit die richtige Entscheidung waren, und fragt rhetorisch, ob sie sonst wieder in Minnesota leben würde





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