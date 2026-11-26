Mit Black Friday und Cyber Monday warten in den kommenden Tagen regelrechte Rabattschlachten. Welche Deals jetzt schon einen Blick wert sind, zeigen wir hier.

Guten Morgen, Deals! Einige Händler legen bereits einen Tag vor Black Friday mit Kracher-Deals nach. Apples AirPods Pro 3 sind nochmals günstiger geworden, auch bei vielen anderen beliebten Produkten locken mit Bestpreisen.

Für welche Angebote sich das frühe Aufstehen lohnt? Wir machen den Deal-Check. Black Friday ist nicht mehr Black Friday. Die meisten Shops feiern den Schnäppchentag schon den ganzen Monat lang.

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Egal ob Technik, Fashion, Küchengeräte, ob Spielzeug oder die liebsten Konsolen – auch schon kurz vor dem Black Friday kommen Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten. Wir freuen uns über die stärksten Angebote im Netz. Diese Deals lohnen sich aktuell wirklich. Aktive Geräuschunterdrückung, 3D-Audio, mit LadecaseHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.