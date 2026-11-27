In Voerde wird es am Samstag laut - mehrere Gebäude sollen kontrolliert gesprengt werden. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohlekraftwerkes in Voerde wird es am Samstag laut: Mehrere große Gebäude sollen durch Sprengungen zu Fall gebracht werden. Dazu gehören das rund 90 Meter hohe Kesselhaus von Block A, ein 96 Meter hoher Treppenturm und drei etwa 70 Meter hohe Entstickungsanlagen.

Die vier Bauwerke, insgesamt 30.000 Tonnen Stahl und 3.500 Tonnen Beton, sollen gegen 12 Uhr". Mit der Sprengung ist die Thüringer Sprenggesellschaft beauftragt, die bereits den Schornstein"Neu" und den Kühlturm des Kraftwerks erfolgreich abgerissen hat. Da es sich bei den Gebäuden um Stahlkonstruktionen handelt, mussten unter anderem tragende Strukturelemente gezielt geschwächt und zusätzliche Stahlkomponenten eingebaut werden, heißt es weiter. So soll sichergestellt werden, dass die Bauwerke wie geplant einstürzen und in die vorgesehene Richtung fallen.

Advertisement

Advertisement

Damit die Aktion möglichst sicher abläuft, hat die Stadt Voerde rund um den Anlagenkomplex einen 300-Meter-Sperrradius eingerichtet. Ab 10 Uhr am Samstag greift die Sperrzone, danach dürfe sich dort niemand mehr aufhalten. Polizei,und Sicherheitsfirmen kontrollieren die Sperrung, heißt es weiter. Betroffene Anwohner müssen ihre Häuser deshalb rechtzeitig verlassen.