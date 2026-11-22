演员莫里茨·布莱布雷特鲁深入探讨其金钱观及新剧《仪式》。从童年贫困到好莱坞片酬，他分享了对财富的独特见解及其对角色选择的影响。

莫里茨·布莱布雷特鲁 ( Moritz Bleibtreu) 近日在接受 BILD 采访时，坦诚分享了他对金钱的独特看法以及即将在 ARD 播出的神秘剧集《仪式》(Ritus) 中的角色塑造。这位 55 岁的著名德国演员表示，尽管如今已成为行业内收入最高的明星之一，但他对财富本身从未有过浓厚的兴趣，仅仅希望过上无需为生计担忧的生活。

从救济站衣物到豪华酒店的早餐

布莱布雷特鲁 (Moritz Bleibtreu) 回忆起童年时，其母亲--已故的戏剧传奇人物莫妮卡·布莱布雷特鲁 (Monica Bleibtreu)--对金钱的态度常常是随意甚至带有轻蔑色彩的。当剧组有钱时，母亲会极度慷慨地花钱；而当资金耗尽时，家里可能半年都没有多少收入。他透露，直到十岁为止，他曾部分时间穿着从红十字会 (Roten Kreuz) 购买的二手衣物，价格仅为 1.80 德国马克 (DM)。

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这种经济上的波动并未给他带来痛苦的记忆，反而让他养成了珍惜当下的习惯。相比之下，当他第一次获得 16,000 德国马克的片酬用于电影《纯粹的爱》(Einfach nur Liebe) (1994) 时，他感到自己仿佛成了亿万富翁。当时的剧院演员月薪仅为 1,400 德国马克，这使得这笔收入在他眼中显得极其巨大。

更让他感到震撼的是拍摄期间的"奢侈"体验。住在中等档次酒店时，他对免费早餐自助感到难以置信，甚至怀疑其中是否有诈。连续三周每天早晨随意享用煎香肠等食物，这种无需付费的自由让他久久无法适应。这种对物质获得的惊奇感，至今依然保留在他的意识中。

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新剧《仪式》：黑暗谜团与超自然元素

莫里茨·布莱布雷特鲁 (Moritz Bleibtreu) 将在 11 月 27 日 ARD Stream 及电视 23:55 档期播出的神秘剧集《仪式》(Ritus) 中担任主角，饰演一位名叫安德烈·伯格 (André Berger) 的警探。该剧以其黑暗、壮观的叙事风格著称，并包含了让《双峰》(Twin Peaks) 或《真探》(True Detective) 粉丝感到熟悉的经典元素。

故事发生在湖边，安德烈·伯格 (André Berger) 发现了一具失踪了 18 年的女孩尸体，其身体似乎并未随时间老化。随着案件重启，伯格经历了多次记忆丧失、幻觉以及其他死亡事件。剧情线索指向一个每 18 年在"月相变化" (Mondwende) 时复苏的千年古老仪式，该仪式以一种神秘的方式将过去与现在联系起来。

布莱布雷特鲁 (Moritz Bleibtreu) 表示，他对这个故事情节立即产生了浓厚兴趣。虽然他也提到获得体面的报酬是令人满意的，但他强调，财富的来源、去向或增值方法从未真正引起过他的注意。直到大约十年前，他才开始逐渐改变对这一领域的看法。

家庭影响与个人生活的平衡

莫里茨·布莱布雷特鲁 (Moritz Bleibtreu) 的成长环境塑造了他对艺术的专注而非对账户余额的关注。他的母亲莫妮卡 (Monica) 曾被视为那一代演员的典范，认为艺术价值高于经济利益。父亲汉斯·布伦纳 (Hans Brenner) (†59) 当时与莫妮卡分居，但这段分离并未对布莱布雷特鲁 (Moritz Bleibtreu) 的童年造成情感创伤，他从未对此进行反思。

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如今，布莱布雷特鲁 (Moritz Bleibtreu) 与在商界工作的妻子萨斯基亚 (Saskia) (35) 于 2022 年结婚。他承认自己对数字和财务管理并不擅长，这得益于妻子的专业背景。这种对金钱的疏离感也影响了他的职业选择，使他在挑选角色时更加注重故事本身而非商业回报。

尽管《仪式》(Ritus) 是一部充满悬疑和超自然色彩的剧集，但莫里茨·布莱布雷特鲁 (Moritz Bleibtreu) 的个人故事同样引人入胜。从穿着 1.80 德国马克的旧衣服到成为顶级明星，他的经历反映了对物质世界的独特态度。随着新一季的即将播出，观众不仅能期待精彩的表演，也能通过这位资深演员的分享，更深刻地理解艺术与生活之间的平衡。