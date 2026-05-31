Moritz Heyer vor entscheidender Karriereentscheidung: VfL Osnabrück, MLS oder Schweiz?

Der ablösefreie Defensivspieler Moritz Heyer wird seit Wochen von mehreren Clubs umworben. Neben einer möglichen Rückkehr zum VfL Osnabrück besteht konkretes Interesse aus der MLS und weiteren Zweitligisten. Nun muss sich der 31-Jährige zwischen Heimat und Abenteuer entscheiden.

Moritz Heyer (31) steht nach Vertragsende bei Fortuna Düsseldorf als ablösefreier Spieler auf dem Transfer markt und sorgt für reichlich Spekulationen über seine Zukunft. Seit Wochen wird intensiv über eine mögliche Rückkehr zum VfL Osnabrück diskutiert, wo der Rechtsfuß bereits in der Jugend von 2008 bis 2014 und in der Saison 2019/20 bei den Profis aktiv war.

Für viele Fans wäre diese Rückkehr ein Wunschtransfer. Doch die Konkurrenz um den erfahrenen Defensiv-Allrounder ist groß. Nach Informationen der BILD besteht auch konkretes Interesse aus den USA, wo MLS-Klub St. Louis City SC über eine Verpflichtung nachdenkt. Dort soll Heyer helfen, die anfällige Defensive zu stabilisieren.

St. Louis setzt bereits seit Jahren auf deutschsprachige Profis und hat mit Marcel Hartel, Eduard Löwen und Ex-BVB-Keeper Roman Bürki bereits drei bekannte Namen mit Bundesliga-Vergangenheit im Kader. Zudem wurde erst in dieser Woche Cedric Teuchert verabschiedet. Doch nicht nur Osnabrück und St. Louis sind im Rennen: Auch weitere Zweitligisten beobachten die Situation, und aus der Schweiz wird ebenfalls Interesse gemeldet.

Für den 31-Jährigen, der bereits 180 Zweitliga-Spiele absolviert hat, darunter 126 für den Hamburger SV, geht es nun um eine Grundsatzentscheidung zwischen Heimat und Abenteuer. Diese Wahl könnte die richtungsweisendste seiner Karriere sein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moritz Heyer Vfl Osnabrück Fortuna Düsseldorf Transfer MLS St. Louis City SC Zweite Liga Abstimmung Karriereentscheidung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zwei Weltkriegsbomben in Osnabrück entschärftZwei amerikanische Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg wurden in Osnabrück im Baugebiet Lokviertel gefunden und erfolgreich entschärft. Nach einer schnellen Evakuierung des Gebiets konnten die Kampfmittelbeseitiger ihre Arbeit beenden. Die Entwarnung wurde gegeben, allerdings wird vor Störungen gewarnt. Der smaller Evakuierungsradius war möglich, weil es sich um kleinere 50-Kilogramm-Bomben handelte. Die Bahnleitungen wurden umgeleitet, was zu Verspätungen führte.

Read more »

Eine Bombe entschärft, zweite gesprengt: Anwohner in Osnabrück dürfen in Häuser zurückDie von der Evakuierung betroffenen Anwohner rund um das Lokviertel in Osnabrück dürfen zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Das teilte die Stadt um 14.45 Uhr mit. Eine Bombe wurde gesprengt, die andere entschärft.

Read more »

Entwarnung in Osnabrück – Zwei Weltkriegsbomben entschärftOsnabrück (lni) - Zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Osnabrück unschädlich gemacht worden. Am frühen Nachmittag durften rund 1.600

Read more »

Entwarnung in Osnabrück – Zwei Weltkriegsbomben entschärftIm Lokviertel Osnabrück machen Sprengmeister zwei Blindgänger unschädlich. Laut der Stadt war es die letzte Bombenentschärfung auf dem Gelände, wo ein neuer Stadtteil entsteht.

Read more »