Moritz in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Liebesdraht löscht sich mit Vidal

Moritz von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" muss einen unerwarteten Wendepunkt in seinem Date-Leben annehmen: Die Beziehungskrise mit seinem Vater und die Suche nach echter Nähe stehen im Mittelpunkt. RTL folgt das Drama heute Abend.

In der 8649. Folge von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bereitet sich Moritz, gespielt von Lennart Borchert, auf eine mögliche neue Liebe vor, doch die Realität kickt noch einmal von hinten an.

Die Mutter verloren: Moritz' Beziehungskrise

Moritz, 27, träumt, dem Stress seiner Agenturlaufbahn zu entkommen, indem er Urlaub mit einer neuen Romanze verbindet. Doch dessen Vater Michi, 55, spielt den Vater-Sohn-Trip, indem er die Reise mit eingenommenen Bedürfnissen zusammenfasst. Moritz fühlt sich in diesem Plan benachteiligt, weil Michi keine andere Option hat, und das Neinsagen fällt ihm schwer.

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Nun hat sich die Rollenverteilung geändert: Michi rät seinem Sohn, der Liebe eine Chance zu geben. Moritz erkennt, wie sehr ihn die Schwere des Singledaseins belastet und übernimmt eines Gesprächs, in dem er feststellt, dass lockere Dates für ihn nicht mehr genügen. Er will echte Nähe und will sein Gegenüber gut kennenlernen.

Die Unvereinbarkeit von Absichten

Das Datum hatte sich für ein unverbindliches Treffen gehalten, doch Moritz muss ehrlich sein."Ich will dich überhaupt erst wirklich kennenlernen," sagt er. Das Gespräch lässt schnell klar werden, dass beide keine gleichen Ziele haben. Michi bietet ihm die Genesungsstärke, denn laut Sternenkundaten steht euch die Stars gut. Doch das Ergebnis ist unerwartet: das Datum ist nicht mehr der ideale Match.

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Auch die andere Geschichte des Abends beeinflussen die Stimmung von RTL: Jonas, 30, ist seinen Verstärker von Johanna (21) zerstört. Er plant eine Überraschung für sie, aber Johanna ist auf dem Weg. Die zweite Geschichte greift die Tragweite, die intime und romantische Themen innerhalb der Serie auf.

Was kommt als Nächstes mit Moritz?

Die Folge endet mit der Frage, ob Moritz die Hoffnung auf eine Beziehung und Qualität in seinem Leben noch retten kann. Die Schauspieler selbst haben noch keine Zukunft weitergegeben. Für die Zuschauer aber startet die nächste Folge heute um 19.40 Uhr auf RTL im Free-TV. Die Fans will feststellen, ob die Liebe - pro Akkorder für die nächste Episode - in der Mitte des Jets继续"â",