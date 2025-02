Moritz Nicolas – Deutschlands Torwart-Hoffnung im Viertelfinale der Nations League

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat sich für das Viertelfinale der Nations League gegen Italien einen neuen Torwart ausgesucht: Moritz Nicolas vom VfL Wolfsburg. Der 27-Jährige überzeugt mit tollen Leistungen und ist auf dem Weg, die Lücke nach Manuel Neuer zu füllen.

Am 20. und 23. März trifft die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der Nations League auf Italien . Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) dabei wieder auf den Mittelstürmer Moritz Nicolas (27) zurückgreifen wird, erfuhr die BILD. Bereits seit Anfang Dezember wird der Torhüter intensiv vom DFB beobachtet. Zum einen sind seine Leistungen und Werte aktuell überragend.

Mit einer Halte-Quote von 73,1 Prozent gehört er zur absoluten Liga-Spitze (Manuel Neuer/38 liegt in München bei 54,8 Prozent). VfL-Coach Gerardo Seoane (46) lobt: „Seine Entwicklung ist absolut positiv, Mo hat enorme Kompetenz in der Torverteidigung. Aber er hat auch fußballerisch extrem zugelegt, was hervorragend zu unserer Spielidee passt.“ Dazu hat das Torwart-Land Deutschland tatsächlich aktuell Probleme auf der Keeper-Position. Neuer ist zurückgetreten, Ex-Borusse Marc-André ter Stegen (32/Barcelona) und Oliver Baumann (34/Hoffenheim) sind verletzt, Bernd Leno (32/Fulham) hat sich durch seine Verweigerung, als Nummer 3 anzureisen, selbst rausgekickt. Zuletzt holte Nagelsmann Man-City-Ersatzkeeper Stefan Ortega (32) und den ehemaligen Gladbacher Janis Blaswich (33/Salzburg) in den Kader – diesmal soll es Nicolas sein!: „Ich finde, das hätte sich Mo absolut verdient. Dass er auf der Linie und im Strafraum stark ist, hat er ja schon länger gezeigt. Aber jetzt ist er auf dem Weg, auch vom spielerischen Aspekt an seine herausragenden Vorgänger wie Yann Sommer und Marc-André ter Stegen anzuknüpfen. Bei ihm hat es sich auch gelohnt, dass er mal den Umweg über die Ausleihen zu anderen Vereinen gegangen ist, um dann hier seine Chance optimal zu nutzen.“ Eine der Leihstationen von Nicolas war übrigens in der Saison 2019/20 die Alte Försterei in Berlin – in der er am Samstag für Julian Nagelsmann vorspielt.





