Gladbachs Trainer Alexander Blessin bestätigt die Rückkehr von Moritz Nicolas. Daniel Batz muss auf die Bank, während Gladbach mit vollem Einsatz gegen BVB antritt.

Die Position im Tor von Borussia Mönchengladbach hat sich für das kommende Pflichtspiel grundlegend verändert. Moritz Nicolas wird am Samstag um 15:30 Uhr im ausverkauften Borussia-Park gegen den Bundesrivalen Borussia Dortmund wieder auf der Ziellinie stehen. Der 29-jährige Schlussmann kehrt nach seiner Verletzungspause offiziell als Nummer eins zurück und verdrängt damit Daniel Batz von der ersten Elf. Dieses Aufeinandertreffen der beiden Torhüter markiert das offizielle Comeback von Nicolas in der Fußball-Bundesliga nach seiner Zerrung.

Offizielle Rückkehr von Moritz Nicolas im Tor

Nicolas hatte sein Comeback bereits in der vorherigen Länderspielpause getestet, als er im Testspiel gegen Standard Lüttich für 45 Minuten zum Einsatz kam. Dieses Spiel endete mit einem 1:0-Erfolg für die Fohlen, doch die sportliche Belastung blieb gering, da er lediglich einen einzelnen, harmlosen Schuss der belgischen Mannschaft abwehren musste. Trotz dieser eher schmalen Trainingsbasis für sein Comeback bestätigt die Führung um den Coach, dass Nicolas die volle Verantwortung trägt. Er tritt gegen den BVB an, um seine herausragenden Leistungen aus der vergangenen Saison zu rechtfertigen und den Status als Stammtorwart endgültig zu festigen.

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Trainer Alexander Blessin zeigt sich vorsichtig

Trainer Alexander Blessin, der die Mannschaft an der Seitenlinie anleitet, äußerte sich zum Trainingsauftakt in der Woche noch mit der nötigen Zurückhaltung, die bei muskulären Verletzungen angebracht ist. Der 53-jährige Coach betonte, dass man sich im Stab noch einmal zusammensetzen müsse, um die finale Entscheidung zu treffen. Er wies darauf hin, dass in der Vergangenheit bei Muskelverletzungen häufig Rückschläge aufgetreten seien. Spieler, die eigentlich bereits wieder eingeplant waren, seien erneut ausgefallen, was zu einer vorsichtigen Vorgehensweise führe. Die Entscheidung für das Startelf-Aufgebot soll daher zeitnah und basierend auf dem aktuellen Trainingsstand am Wochenende gefällt werden.

Konkurrenz durch Daniel Batz im Saisonverlauf

Die Situation im Gladbacher Tor war in dieser Saison durch eine enge Konkurrenz zwischen den beiden Schlussmännern geprägt. Daniel Batz, 35 Jahre alt, hat in den letzten Einsätzen sehr gute Arbeit geleistet und sich in der Diskussion fest etabliert. In der Liga zeigte er gegen den SC Paderborn eine sichere Leistung bei einem 0:0-Unentschieden und verteidigte gegen den Hamburger SV trotz einer 1:3-Niederlage solide. Auch im DFB-Pokal bewies er Nervenstärke, als er gegen den Zweitligisten Karlsruher SC mit einem 2:0-Erfolg half. Trotz dieser starken Darstellung bleibt Moritz Nicolas laut der vergangenen Statements die bevorzugte Nummer eins.

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Sportliche Analyse und Formkurve der Gladbacher

Die sportliche Situation bei Borussia Mönchengladbach ist komplex und von Schwankungen geprägt. Moritz Nicolas' aktuelle Formkurve wird als durchwachsen beschrieben, da die vergangene Spielzeit für ihn nicht konstant verlief. Allerdings gab es signifikante positive Impulse: Beim bisher einzigen Sieg der Saison, einem 3:2-Auswärtserfolg in Stuttgart, zeigte der 29-Jährige eine ansteigende Leistungsfähigkeit. Dieses Spiel war zugleich sein letztes Pflichtspiel für den Verein vor der aktuellen Verletzungspause. Die Kombination aus seiner zurückliegenden Dominanz und der aktuellen Verletzungsproblematik schafft eine unsichere, aber spannende Ausgangslage für das Derby.

Auswirkungen auf die Aufstellung gegen den BVB

Die bevorstehende Begegnung gegen Borussia Dortmund ist mehr als nur ein weiterer Spieltag der Bundesliga. Sie findet in einem ausverkauften Borussia-Park statt, was den Druck auf beide Mannschaften erhöht. Mit der Rückkehr von Nicolas verschiebt sich das Gleichgewicht im Kader zugunsten des jüngeren Torhüters. Daniel Batz muss sich erneut auf die Rolle des Ergänzungsspielers einstellen, obwohl seine letzten Auftritte lobenswert waren. Der Trainerstab nutzt die verbleibende Zeit bis zum Kickoff, um die Fitness aller Spieler kritisch zu prüfen, um weitere Ausfälle zu verhindern und die beste mögliche Elf für die Partie gegen den direkten Konkurrenten aufzustellen.