Moritz Seider äußert Bedenken nach schwacher Vorrunde

Moritz Seider, deutscher Eishockey-Kapitän und NHL-Spieler, äußert sich kritisch nach der schwachen Vorrunde der DEB-Auswahl bei der Eishockey-WM in der Schweiz. "Ich weiß nicht, ob es ein Rückschritt war. Aber wir befinden uns in einer schwierigen Phase. Ich finde, wir haben im Moment keine wirkliche Identität, die uns auszeichnet", sagte er dem SID.

Nach der schwachen Vorrunde der DEB-Auswahl bei der Eishockey-WM zieht Moritz Seider ein ernüchterndes Fazit.

"Ich weiß nicht, ob es ein Rückschritt war. Aber wir befinden uns in einer schwierigen Phase. Ich finde, wir haben im Moment keine wirkliche Identität, die uns auszeichnet", sagte der Kapitän nach dem 6:3-Sieg gegen Großbritannien dem "SID". Moritz Seider äußert Bedenken nach dem Vorrundenabschluss der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

"So ehrlich muss man sein", sagte er, "ich bin mir nicht sicher, ob es verdient wäre, gegen Außenseiter Ungarn zu verlieren. " "Wir befinden uns auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr", sagte der NHL-Star. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis, vor drei Jahren noch Vizeweltmeister, gewann lediglich gegen die Außenseiter Österreich (6:2), Ungarn (6:2) und Großbritannien.





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