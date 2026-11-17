Der deutsche Eishockeystar Moritz Seider hält einen einzigartigen Rekord: 431 NHL-Partien in Folge für die Detroit Red Wings. Keine Verletzung unterbrach seine Serie seit dem Debüt.

Der deutsche Eishockey star Moritz Seider hat einen bis dato einzigartigen Rekord in der National Hockey League aufgestellt. Seit seinem Debüt am 14. Oktober 2021 hat der 25-jährige Verteidiger der Detroit Red Wings sämtliche 431 Spiele seiner Mannschaft absolviert. Keine einzige Partie versäumte Seider in einer Liga, die für extreme physische Belastungen und hohe Verletzungsrisiken bekannt ist. Mit dieser ununterbrochenen Serie übertrifft er den Rekord innerhalb der Vereinsgeschichte der Detroit Red Wings. Kein Spieler in der über hundertjährigen Historie der Organisation hat je so viele Partien in Folge bestritten.

Unglaubliche Stabilität und Zuverlässigkeit

Die Leistung von Moritz Seider ist nicht nur in Nordamerika, sondern auch im Heimatland eine besondere historische Notiz. Kein deutscher Profi hat seit seinem ersten NHL-Auftritt mehr Spiele ununterbrochen bestritten als der Abwehrspieler aus Deutschland. Die Hürden in der NHL sind enorm, da körperliche Checks und schnelle Tempoänderungen den Alltag bestimmen. Dennoch hält Seider diese Serie aufrecht. Für den 1,93 Meter großen Profi ist dies eine Frage der täglichen Disziplin und des hohen persönlichen Anspruchs. Er betont, dass er versuche, bei jedem Spiel präsent zu sein, selbst wenn der Körper kleine Wehwehchen meldet. Diese mentalen und physischen Voraussetzungen haben ihn zu einer absoluten Konstante im Kader von Detroit gemacht.

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Marco Sturm lobt historische Leistung

Auch die Expertise der deutschen Eishockey-Legende Marco Sturm unterstreicht die Bedeutung dieser Leistung. Der heutige Trainer der Boston Bruins war selbst ein Pionier in der NHL und absolvierte insgesamt 1006 Spiele. Damit hält er bis heute den Rekord für die meisten Einsätze eines deutschen Spielers in der höchsten nordamerikanischen Liga. Sturm äußert sich beeindruckt von der Ausdauer von Moritz Seider. Er weist darauf hin, dass es als Verteidiger in dieser aggressiven Liga schon schwierig genug ist, so lange durchzuhalten. Besonders beeindruckend sei die Spielweise von Seider, die viel Bewegung und Interaktion im Spiel erfordert. Für Sturm ist die Serie von Seider eine besondere Leistung, die Anerkennung verdient.

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Vergleich mit deutschen NHL-Legenden

Marco Sturm kennt die Geschichte deutscher Abwehrspieler in der NHL aus erster Hand. Er spielte in seiner Zeit mit und gegen Größen wie Uwe Krupp, Dennis Seidenberg und Christian Ehrhoff. Uwe Krupp, der mit seiner Körpergröße von 1,98 Metern als unerschütterlicher Fels in der Abwehr galt, gewann mit den Detroit Red Wings den Stanley Cup. Dennis Seidenberg war als "German Hammer" für seine Härte und Durchsetzungsfähigkeit bekannt. Christian Ehrhoff überzeugte dagegen durch technische Brillanz und offensives Spielverhalten. Seinen größten Erfolg feierte Ehrhoff im Jahr 2018, als er mit der deutschen Nationalmannschaft unter Trainer Sturm die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewann. Diese Vergleichswerte zeigen, wie außergewöhnlich die Ausdauer von Seider im Vergleich zu den bisherigen deutschen Stars ist.

Diskipline und Bescheidenheit als Erfolgsrezept

Seider selbst schreibt seinen ununterbrochenen Lauf auf Eis Disziplin, Einsatzbereitschaft und Teamgeist zu. Ein zentrales Prinzip für ihn ist es, das eigene Ego stets hinter das Kollektiv zu stellen. Dies erfordert oft Kompromisse in der individuellen Spielweise, zugunsten der strukturellen Stabilität des Teams. Zudem räumt der 25-Jährige ein, dass ihm das Glück beschieden war, bisher von schwerwiegenden Verletzungen verschont geblieben zu sein. Diese Komponente darf nicht unterschätzt werden, da viele Spieler durch Pech oder langwierige Verletzungen in ihre Serien eingebrochen sind. Die Kombination aus glücklichen Umständen, harter Arbeit und der richtigen Mentalität hat diese 431-Spiele-Serie ermöglicht. Die Bilanz bleibt somit eine beeindruckende Leistung, die in der NHL-Geschichte ihresgleichen sucht.