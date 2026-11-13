Deutschlands Eishockeykapitän Moritz Seider plädiert für die Rückkehr Russlands und Belaruss zur Eishockey-WM. Er steht damit gegen Sponsoren und den Weltmeister.

Der deutsche Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz Seider hat sich öffentlich für die mögliche Rückkehr der russischen und belarussischen Eishockey-Nationalmannschaften auf die internationale Bühne ausgesprochen. Der 25-jährige Verteidiger der Detroit Red Wings betont dabei konsequent den sportlichen Aspekt, indem er erklärt, dass am Ende des Tages die besten Spieler auf dem Eis stehen sollten, unabhängig ihrer Herkunft.

Seider begrüßt sportliche Integration der Mannschaften

Moritz Seider äußert klar seine Unterstützung für eine Wiedereingliederung der Nationalteams aus Russland und Belarus in den internationalen Spielbetrieb. Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen sagt er, dass er grundsätzlich einmal froh wäre, wenn die beiden Mannschaften wieder dazu gehören könnten, da dies sicherstellen würde, dass die stärksten Athleten im Turnier vertreten sind. Er räumt ein, die aktuellen Diskussionen um die Rückkehr Russlands zu internationalen Wettbewerben mitzuverfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027, die in Deutschland stattfinden wird.

Also read GZSZ-Vorschau von heute auf RTL+: Schock für Paul und Moritz

Politische Kontroverse und massive Boykottdrohungen

Diese Position steht im direkten Widerspruch zu den massiven Boykottdrohungen, die nach der Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS) vom 30. Oktober ausgelöst wurden. Der CAS hatte die Sperre gegen die russischen und belarussischen Mannschaften aufgehoben, was sofort heftige Reaktionen zur Folge hatte. Weltmeister Finnland führte den Widerstand gegen die Rückkehr an, und zahlreiche Sponsoren der WM kündigten an, bei einer Teilnahme Russlands abspringen zu wollen. Der Weltverband IIHF hat seit der vergangenen Woche Krisentreffen abgehalten, hüllt sich aber weiterhin in Schweigen, wie konkret mit der Causa Russland bei der WM in Deutschland umgegangen werden soll.

Advertisement

DEB prüft Rückgabe und politische Dimension

Die politische Dimension der Entscheidung wird von Moritz Seider zwar verstanden, er drückt jedoch auch Erleichterung darüber aus, dass die deutsche Seite nicht gezwungen ist, diese schwere Entscheidung selbst zu treffen. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hatte zuletzt bereits eine Rückgabe der Ausrichtung der Turniers an die IIHF erwogen, was die angespannte Lage verdeutlicht. Seider hofft innigst darauf, dass ein solches Schiedsgerichtsurteil nicht darüber entscheiden soll, ob ein Team eine Weltmeisterschaft verliert oder gewinnt, und sieht darin eine Belastung für die sportliche Integrität des Wettbewerbs.

Vorbildfunktion der NHL und Integration russischer Akteure

Als positiver Vergleichspunkt führt Moritz Seider die nordamerikanische Profiliga NHL an, die er als eine der wenigen Ligen beschreibt, die das Thema dauerhaft auf einem sehr hohen Niveau und zugleich friedlich austragen kann. Er verweist auf sein Teamkollegen, den russischen Torhüter Daniil Tarasow, der super in die Mannschaft integriert ist. Seider betont, dass Tarasow für die politischen Umstände nichts könne und wahrscheinlich einfach nur auf internationaler Ebene spielen wolle, was seine Sichtweise auf die Trennung von Sport und Politik unterstreicht.