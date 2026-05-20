Moritz Wagner ('Kannst du so nicht sagen') äußert seine Zukunft bei den Magic in Podcast-Interview

Moritz Wagner, ein ehemaliger Weltmeister, äußert seine Zukunft bei den Magic in einem Podcast. Er scheint zweifelhaft, ob er die kommende Saison bei den Magic bestreiten wird.

Der Weltmeister in der Geburtsklasse Moritz Wagner (31, SG Orlando Magic, Brasilien) äußerte sich über seine Zukunft bei den Magic in einem Podcast. Nach drei Jahren in der First-Round-Rückstandsplattform sprach Wagner offen über seine zahlreichen Gedanken bezüglich seiner Karriere und seine erneute Rolle in der Franchise.

Laut Wagner ist es fraglich, ob er die kommende Saison bei den Magic bestreiten wird. Er betont gleichzeitig, dass ein Wachsen und Umbruch in der NBA erforderlich ist, wenn man gewinnen will. Viele Fans erfuhren die Entlassung des Cheftrainers Jamahl Mosley (47) von der Entscheidung online





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