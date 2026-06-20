Moriyasu: Japans Nationaltrainer posiert für Selfie mit Harry Kane

Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat kurz vor dem Turnier Aufsehen erregt, als er den England-Star Harry Kane um ein gemeinsames Selfie bat. Der kurze Clip kursiert jetzt in den sozialen Medien.

Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat kurz vor dem Turnier Aufsehen erregt, als er den England-Star Harry Kane um ein gemeinsames Selfie bat. Der kurze Clip kursiert jetzt in den sozialen Medien.

Wie Aufnahmen des japanischen Senders NHK zeigen, entdeckte Moriyasu den Bayern-Stürmer, zog sofort sein Handy heraus und fragte höflich nach einem Foto. Anschließend posierten beide Seite an Seite für ein Selfie. Besonders ungewöhnlich: Moriyasu ist nicht irgendein Fan, sondern der Cheftrainer der japanischen Nationalmannschaft. Dass ein Nationalcoach privat auf einen Spieler eines anderen Landes zugeht und um ein Erinnerungsfoto bittet - im internationalen Fußball äußerst selten.

Dieser Vorfall erinnert an das Spiel im März, das Japan mit 1:0 gegen England gewann. Damals hagelte es Spott und Häme für Trainer Thomas Tuchel. Es war die erste Niederlage der Three Lions gegen eine Mannschaft aus Asien. Zuvor hatte Tuchels England auch erstmals gegen ein afrikanisches Team verloren, nämlich gegen Senegal im Jahr 2025.

Die Reaktionen auf Moriyasus Selfie-Auftritt fallen unterschiedlich aus. Einige Fans loben ihn als sympathisch und bodenständig, andere finden, ein WM-Trainer müsse mehr Distanz und Ernsthaftigkeit ausstrahlen. Gerade in Japan wird deshalb diskutiert, ob ein solcher Auftritt zur Rolle eines Nationaltrainers auf der größten Fußball-Bühne der Welt passt. Der Vorfall zeigt, dass es in der Fußballwelt immer wieder Überraschungen gibt.

Moriyasus Selfie-Auftritt ist ein Beispiel dafür, dass selbst die größten Fußballer nicht immer ernst und distanziert sind. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Fußballwelt sich immer weiterentwickelt und dass es immer wieder neue Wege gibt, um die Beziehungen zwischen Spielern und Trainern zu gestalten. Der Vorfall zeigt auch, dass die Fußballwelt immer wieder Überraschungen bereithält und dass es immer wieder neue Geschichten gibt, die erzählt werden wollen.

Moriyasus Selfie-Auftritt ist ein Beispiel dafür, dass die Fußballwelt immer wieder neue Wege findet, um die Beziehungen zwischen Spielern und Trainern zu gestalten. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Fußballwelt sich immer weiterentwickelt und dass es immer wieder neue Geschichten gibt, die erzählt werden wollen. Der Vorfall zeigt, dass es in der Fußballwelt immer wieder Überraschungen gibt und dass es immer wieder neue Geschichten gibt, die erzählt werden wollen





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