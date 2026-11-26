Über der Generaldebatte des Bundestags schwebte gestern der Reformstreit der Regierung über Arbeitsmarkt und Steuern. Doch am Abend zeichnet sich ausgerechnet bei der Rente ein Kompromiss ab.

Selbstkritik ist noch kein Garant für Besserung. Diese Erfahrung macht der Bundeskanzler dieser Tage. In der Generaldebatte des Bundestags gab sichverhaken sich in einen Berliner Kuhhandel, den sie zu Beginn der Koalition ausgeschlossen hatten: Eigentlich wollte die SPD der Union beim Arbeitsmarkt entgegenkommen und etwa eine Lockerung des Kündigungsschutzes ermöglichen.

Dafür wollte die Union als Teil einer kleinen Steuerreform die Einführung einer sogenannten Superreichensteuer mittragen. Nun ist das Steuervorhaben beschlussreif, die Arbeitsmarktreform aber bisher nicht. Und weil die Union der SPD nicht traut, auch nach einer Verabschiedung der Steuerreform noch zu ihrem Arbeitsmarktversprechen zu stehen, blockiert sie die Steuersache. Passiert kein kleines Weihnachtswunder, werden wir alle Anfang 2027 nach den alten Regeln besteuert.

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Höhere Grundfreibeträge und Kindergeld kämen erst nachträglich. Immerhin sind nicht alle nur mit Blockieren beschäftigt. Drei Unionsabgeordnete um Fraktionsvize Johannes Winkel und Pascal Reddig wollen einen weiteren Krisenherd befrieden: das geplante Aus der Rente mit 63. Sie schlagen eine „Respekt-Rente“ als Kompromiss vor: Wer im Erwerbsleben höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, geht nach 45 Beitragsjahren weiter abschlagsfrei in Rente.