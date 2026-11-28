Nvidia-Chef Jensen Huang hält nichts von Nachfolgeplanung. Unicredit-Chef Andrea Orcel droht Commerzbank-Vorständen mit Vertrauensentzug. Das hat mit guter Führung wenig zu tun.

für mich machen drei Prinzipien gute Führung aus: Klarheit, Konsequenz und Menschlichkeit. Daran orientiere ich mich, vor allem in schwierigen Gesprächen. Es hilft niemandem, weder meinem Gegenüber noch mir, der Redaktion oder dem Verlag, wenn ich ausweiche oder Entscheidungen hinauszögere. denn mit der Komplexität wächst das Bedürfnis nach Orientierung.

Und alles wird komplexer: durch neue Technologien, ständige Erreichbarkeit, wachsende Unbeständigkeit.. Allerdings hinterlassen genau diese beiden Beispiele einen mehr als bitteren Beigeschmack. Warum? Weil die Chefs Klarheit mit Klartext verwechseln, der nur einem Zweck dient: ihre Macht zu demonstrieren.

Advertisement

Advertisement

, als er nach seiner Rückkehr auf den CEO-Posten beim Chiphersteller vor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trat. Er bereue, dass er kein guter Chef gewesen sei, und versprach, im zweiten Anlauf ein besserer zu sein. Aber er werde eben auch der alleinige Chef bleiben. Von Nachfolgeplanung halte er nichts, sagte der 63-Jährige, er sei ja wieder da. Und er habe nicht vor, das zu ändern.