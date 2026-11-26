Überblick zum Handelsstart: DAX-Future springt um 1,99 %, Asiens Börsen legen zu und Korea erhöht den Leitzins überraschend auf 3,25 %.

Südkoreas Chip-Boom heizt die Inflation an: Die Bank of Korea hat den Leitzins überraschend erhöht. Der DAX-Future signalisiert mit einem Plus von 1,99 % auf 25.195 Punkte einen deutlich festeren Handelsstart, während Asiens Börsen mehrheitlich zulegen.

Die Wall Street bleibt heute wegen Thanksgiving geschlossen.0,23 % auf 50.297 Punkte. Wegen Thanksgiving stammen diese Stände aus der verkürzten Feiertagssitzung und dienen als Indikation für den nächsten US-Handelstag am Freitag. Um 08:00 Uhr wird das deutsche Konsumklima für Dezember veröffentlicht. Erwartet wird eine leichte Verbesserung auf -29,9 Punkte nach -30,8 Punkten.

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Um 11:00 Uhr folgt das spanische Konsumklima für Oktober; die Prognose liegt bei 82 Punkten. Auf einem Sondergipfel in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs über den langfristigen Haushalt und neue Ukraine-Hilfen. Der Entwurf sieht rund 1,781 Bio. EUR vor, 204 Mrd.