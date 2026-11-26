Morning-Flash: Bank of Korea hebt Leitzins an – KOSPI hält sich im Plus
Überblick zum Handelsstart: DAX-Future springt um 1,99 %, Asiens Börsen legen zu und Korea erhöht den Leitzins überraschend auf 3,25 %.
Südkoreas Chip-Boom heizt die Inflation an: Die Bank of Korea hat den Leitzins überraschend erhöht. Der DAX-Future signalisiert mit einem Plus von 1,99 % auf 25.195 Punkte einen deutlich festeren Handelsstart, während Asiens Börsen mehrheitlich zulegen.
Die Wall Street bleibt heute wegen Thanksgiving geschlossen.0,23 % auf 50.297 Punkte. Wegen Thanksgiving stammen diese Stände aus der verkürzten Feiertagssitzung und dienen als Indikation für den nächsten US-Handelstag am Freitag. Um 08:00 Uhr wird das deutsche Konsumklima für Dezember veröffentlicht. Erwartet wird eine leichte Verbesserung auf -29,9 Punkte nach -30,8 Punkten.
Um 11:00 Uhr folgt das spanische Konsumklima für Oktober; die Prognose liegt bei 82 Punkten. Auf einem Sondergipfel in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs über den langfristigen Haushalt und neue Ukraine-Hilfen. Der Entwurf sieht rund 1,781 Bio. EUR vor, 204 Mrd.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten