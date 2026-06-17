Morningstar entdeckt noch kaufwerte Tech-Aktien mit Discount von bis zu 44 Prozent

Die Ratingagentur Morningstar identifiziert innerhalb des scheinbar hochbewerteten Technologiesektors mehrere Unternehmen, deren Aktien noch erhebliche Abschläge auf ihren fairen Wert aufweisen. Besonders optimistisch zeigen sich die Analysten bei SAP, wo die Cloud-Strategie neue Kundengruppen erschließt. Die vollständige Liste der Kaufempfehlungen umfasst Guidewire, Broadcom, Sony, Jack Henry, Bentley Systems und Fair Isaac.

Der Technologiesektor steht im Licht der Börse nanalysen unter besonderer Beobachtung, da viele Anleger die Bewertungen als historisch hoch empfinden. Die Ratingagentur Morningstar stellt jedoch eine differenzierte Perspektive in den Raum: Trotz des insgesamt hohen Niveaus gibt es laut ihren Berechnungen innerhalb des Sektors noch signifikante Kaufchancen mit substanziellen Abschlägen auf den inneren Wert.

Morningstar, bekannt für seine unabhängige Fundamentalanalyse, hat mehrere Technologieunternehmen identifiziert, deren Aktienkurse noch deutlich unterhalb des von den Analysten geschätzten fairen Werts notieren. Diese Diskrepanz offeriere, so die Agentur, eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die genannten Discounts reichen von 26 bis zu 44 Prozent, was in vielen Fällen eine tiefgreifende Unterbewertung signalisieren würde. Besonders hervor sticht dabei SAP, bei dem Morningstar nicht nur einen Discount sieht, sondern die strategische Ausrichtung des Unternehmens positiv hervorhebt.

Die Cloud-Strategie von SAP, insbesondere das Angebot GROW with SAP, adressiere eine bisher vernachlässigte Kundengruppe - kleine und mittelständische Unternehmen, die von den traditionellen, kostenintensiven ERP-Implementierungen bisher abgeschreckt wurden. Diese Initiative treibe das Cloud-Wachstum rasant voran und ermögliche SAP, neue Kundensegmente zu erschließen. Dies untermauere das langfristige Potenzial und stütze die optimistische Einschätzung der Analysten. Die übrigen Empfehlungen umfassen eine breite Palette von Unternehmen aus den Bereichen Software, Halbleiter, Finanztechnologie und digitale Infrastruktur.

Guidewire Software, Spezialist für Versicherungssoftware, Broadcom als führender Chiphersteller und Anbieter von Infrastruktursoftware, die diversified Sony Group, Jack Henry & Associates im Zahlungsverkehrs- und Finanzsektor, Bentley Systems für Ingenieurssoftware und Fair Isaac, bekannt für其 Kreditrisikomanagementsysteme FICO, komplettieren die Liste. Morningstars Analyse basiert auf einem mehrjährigen Zeithorizont und der Annahme, dass sich der Markt langfristig der fundamentalen Bewertung annähert.

Für den einzelnen Anleger bedeutet dies, dass eine sorgfältige Titelauswahl innerhalb des Tech-Sektors nach wie vor Erfolg versprechend sein kann, selbst wenn der Sektor als Ganzes als teuer gilt. Die Empfehlungen sind als Teil eines diversifizierten Portfolios zu sehen und unterliegen den üblichen Marktrisiken. Interessenten sollten stets die vollständigen Research-Berichte von Morningstar konsultieren, um die zugrunde liegenden Annahmen und Risikobewertungen nachzuvollziehen.

Die Börsenmedien AG, die den zugrunde liegenden Index entwickelt hat, weist auf eine bestehende Kooperationsvereinbarung mit Emittenten der dargestellten Wertpapiere hin, die Lizenzvereinbarungen und Vergütungen umfasst. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer unabhängigen Urteilsbildung. Zusätzlich wird ein Buch zum Thema Cybersicherheit für Unternehmen beworben, das praktische Strategien und Lösungen basierend auf internationalem Expertenwissen bieten soll. Dieses adressiere die zunehmende Bedrohungslage durch Cyberangriffe und richtet sich an Entscheidungsträger, die ihre Organisation schützen möchten.

Die strategische Mitteilung von Morningstar kann somit im Kontext eines umfassenden Risikomanagements gesehen werden, das sowohl Investitionsentscheidungen als auch operative Gefahren abdeckt. Für Anleger bleibt die Kernaussage: Im Tech-Sektor ist selektives Vorgehen weiterhin geboten, und Morningstar sieht in den genannten Titeln noch signifikantes Upside-Potenzial, sollte sich der Markt auf die fundamentalen Werte besinnen





boerseonline / 🏆 79. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morningstar Tech-Aktien Kaufempfehlung Discount Unterbewertung SAP Cloud Grow With SAP Software Halbleiter Börse Investment Analyse Guidewire Broadcom Sony Jack Henry Bentley Systems Fair Isaac

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KI-Chip-Aktien im Rallymodus: Warum NASDAQ-Aktien NVIDIA, AMD, Micron, Marvell & Co. vom Ölpreisrückgang profitierenDie jüngste Erholung der KI-Chipbranche setzt sich fort: Sinkende Ölpreise nach dem Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran sorgen für Entspannung.

Read more »

Elektroauto-Verkäufe boomen: Mit den Aktien von Albemarle, Rock Tech Lithium und BYD!Der Markt für Elektroautos boomt und dürfte durch den Krieg am Persischen Golf einen Schub erhalten haben. Dabei zeigt sich allerdings global ein gemischtes Bild. Das große Wachstum findet im größten Automarkt

Read more »

Aktien New York: Dow mit weiterem Rekord - Tech-Werte schwächelnNEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Der US-Leitindex profitierte weiter von den gesunkenen Inflationssorgen, denn der Ölpreis ist seit der Einigung

Read more »

Aktien New York Schluss: Dow mit weiterem Rekord - Tech-Werte sacken abNEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Der US-Leitindex profitierte weiter von den gesunkenen Inflationssorgen, denn der Ölpreis ist seit der Einigung

Read more »