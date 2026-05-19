Morningstar-Experten empfehlen 10 günstige Dividendenaktien, die Anleger jetzt kaufen sollten.

Morningstar hat eine Analyse über die besten und billigsten Dividendenaktien veröffentlicht, die Anleger derzeit kaufen sollten. Die Analyse konzentriert sich auf 10 Aktien, die sowohl Investoren als auch unabhängige Analysten als echte Qualitäten sehen und gleichzeitig extrem billig bewertet sind, wenn man den fairen Wert abstellt.

Diese Dividendenaktien bieten laut Morningstar die besten und billigsten Werte für Anleger derzeit. Bis zu 5,2 Prozent Ausschüttungsrendite warten auf Käufer. Die Dividendenzeit ist angebrochen, und Anleger suchen nach verfügbaren, dividendenaktienreichen Aktien für ihr Depot.

Laut Morningstar-Experten sollten Anleger vor allem auf 10 Werte konzentrieren. Einige dieser Aktien bieten nicht nur echte Qualitäten, sondern sind extrem billig, wenn man den fairen Wert abstellt. Der günstigsten Wert ist US Bancorp. Der Discount auf den fairen Wert beträgt 12 Prozent, und die Dividendenrendite liegt bei 3,71 Prozent.

Medtronic folgt mit 32 Prozent Discount auf den fairen Wert und 3,73 Prozent Dividendenrendite. Kimberly-Clark bietet einen Discount auf den fairen Wert von 26 Prozent und eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent. Regions Financial bietet einen Discount auf den fairen Wert von 16 Prozent und eine Dividendenrendite von 3,84 Prozent. Denn als letzter auf der Liste hat sich FirstEnergy mit einem Discount auf den fairen Wert von 10 Prozent und einer Dividendenrendite von 4,08 Prozent eine ausgezeichnete Rendite herausgeklaut





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