Der a-ha-Sänger Morten Harket leidet seit Jahren an Parkinson. Nach tiefer Hirnstimulation zweifelt er an seiner künftigen Gesangskarriere und seinen Symptomen.

Der norwegische Pop-Star Morten Harket steht mitten im Leben als Frontmann der Band a-ha, doch seine persönliche Realität wird zunehmend von einer schweren neurologischen Erkrankung überschattet. Der 67-jährige Sänger, der durch den Hit Take On Me weltweit bekannt wurde, beschreibt ein zerrissenes Verhältnis zu seinem eigenen Körper und seinen Reaktionen. Für ihn bedeutet die Diagnose Parkinson mehr als nur körperliche Symptome; es ist ein ständiger Kampf, die eigene Identität und Kontrolle zu bewahren, während die Krankheit fortgeschritten ist.

Diagnose und langjähriger Krankheitsverlauf

Offiziell machte Morten Harket seine Erkrankung im Juni 2025 der Öffentlichkeit bekannt, doch die historischen Daten deuten darauf hin, dass das Leiden viel älter ist. Nach ärztlichen Einschätzungen könnte der Sänger die Parkinson-Krankheit bereits seit etwa 30 Jahren haben, ohne es zu wissen. Sein Gehirn war lange Zeit in der Lage, die fortschreitenden Schäden zu kompensieren, sodass die anfänglichen Anzeichen zunächst übersehen wurden. Die ersten subtilen Warnsignale bemerkte er jedoch bereits vor der offiziellen Diagnose, als alltägliche Bewegungen plötzlich unbeholfen wirkten.

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Die ersten spürbaren Einschränkungen zeigten sich bei simplen Handgriffen. Harket berichtete, dass sich sein Griff um die Zahnbürste beim täglichen Zähneputzen plötzlich unbeholfen und schwerfällig anfühlte. Dieser Verlust der feinmotorischen Kontrolle war der Auslöser für den Arztbesuch, der schließlich die Diagnose bestätigte. Seitdem begleitet die Krankheit seinen Alltag und greift tief in seine täglichen Routinen ein, was seine Wahrnehmung der eigenen Person zunehmend verändert.

Therapie in Florida und Balanceakt

Im Sommer 2024 verschlechterte sich der Zustand des Musikers deutlich, was ihn zur Reise in eine Spezialklinik nach Florida veranlasste. Dort unterzog sich Morten Harket einer tiefen Hirnstimulation, einem medizinischen Verfahren, bei dem Elektroden im Gehirn implantiert werden. Diese Elektroden senden elektrische Impulse, um gestörte neuronale Abläufe zu beeinflussen und die motorischen Symptome der Parkinson-Krankheit zu lindern. Die Behandlung brachte zwar eine spürbare Erleichterung, stellt ihn jedoch vor eine neue, komplexe Herausforderung.

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Die Feinabstimmung der elektrischen Stimulation ist für Harket ein ständiger Balanceakt, der keine Fehler zulässt. Er erklärt, dass eine zu niedrige Stimulationsrate dazu führen kann, dass seine Gedankengänge und seine Sprache nachlassen und er kognitiv einschränkt wird. Im Gegenzug führt eine zu hohe Stimulation zu unwillkürlichen Bewegungen, heftigen Zuckungen und krampfartigen Zuständen. Dieser enge Grat zwischen therapeutischer Wirkung und negativen Nebenwirkungen macht die Therapie zu einer anspruchsvollen täglichen Disziplin.

Psychologische Belastung und physischer Verfall

Die schwerste Last für Morten Harket ist nicht primär der physische Schmerz, sondern das Gefühl, sich selbst zu verlieren. Er beschreibt Momente, in denen sein Körper plötzlich zuckt und sich verkrampft, obwohl er keinen Willen dazu hat. Besonders belastend sind die unkontrollierten emotionalen Ausbrüche, bei denen er spontan weint oder lacht, ohne dass diese Emotionen von der Realität gedeckt sind. Diese Diskrepanz zwischen dem, was er fühlt, und dem, was sein Körper ausstrahlt, lässt ihn den Menschen fremd werden, der er einmal war.

Neben den motorischen und emotionalen Symptomen hat die Krankheit auch gravierende physiologische Spuren hinterlassen. Der Sänger verlor signifikant an Körpergewicht und verlor teilweise seinen Geschmacks- und Geruchssinn. Zudem litt er sechs Monate lang unter schweren Schlafstörungen, was seinen Allgemeinzustand weiter schwächte. Diese kumulativen Effekte der Parkinson-Krankheit haben sein Leben nachhaltig verändert und ihn gezwungen, seine Energie fast ausschließlich auf die Optimierung seiner körperlichen Funktionen zu konzentrieren.

Zukunft der Stimme und künstlerische Tätigkeit

Die schwerwiegendste Frage für die Karriere von a-ha und die Fans der Band 1985 mit dem Album Hunting High and Low betrifft nun die Stimme des Sängers. Sein berühmter, kraftvoller Falsett-Sound, der Take On Me zu einem Welthit machte, hat sich durch die Krankheit verändert. Morten Harket gibt offen zu, dass er keine Lust mehr zum Singen hat. Dieses fehlende Verlangen interpretiert er selbst als ein klares Signal für seine zukünftige Fähigkeit, auf der Bühne zu stehen und zu performen.

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Obwohl die tiefe Hirnstimulation in der Florida Klinik geholfen hat, die allgemeinen motorischen Funktionen zu stabilisieren, bleibt die Prognose für seinen Gesang unsicher. Harket muss weiterhin Medikamente einnehmen und viel Zeit damit verbringen, seinen Körper so einzustellen, dass er richtig funktioniert. Der a-ha-Star steht vor der unsicheren Zukunft, in der sein größtes Talent, die Stimme, möglicherweise nicht mehr verfügbar ist, was sein künstlerisches Erbe und die künftigen Auftritte der Band massiv beeinflusst.