Mosab Hassan Yousef warnt vor palästinensischen Fahnen in deutschen Protesten

Mosab Hassan Yousef, Sohn des Hamas-Gründers, kritisiert die naive Unterstützung von Palästinenser-Fahnen bei deutschen Jugendprotesten. Er warnt vor der Ideologie der islamischen Vorherrschaft und sieht die Zweistaatenlösung als gescheitert an.

Mosab Hassan Yousef, der Sohn des Hamas -Gründers Scheich Hassan Yousef, äußert sich in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung ( NZZ) besorgt über die Entwicklungen im Westen. Er warnt davor, dass Hamas -Kämpfer die "islamische Vorherrschaft" als "ein globales Projekt" betrachten. Diese Perspektive werde durch die naive Unterstützung für die Palästinenser in Europa weiter befeuert, kritisiert Yousef. Er macht dabei die Symbolik von Demonstrationen in Deutschland für die aktuelle Problematik verantwortlich.

Kritik an palästinensischen Symbolen bei deutschen Protesten

Was Mosab Hassan Yousef konkret stört, sind die in vielen europäischen Städten sichtbaren Palästinenser-Flaggen auf Demonstrationen. Er kritisiert, dass diese Symbole selbst dann wehen, wenn die Proteste eigentlich Themen wie bessere Schulen oder mehr politische Mitsprache zum Inhalt haben. Yousef stellt fest, dass diese pro-palästinensischen Aktivisten keine Ahnung haben, welche Folgen sie mit ihren Aktionen anrichten. Sie wollen als Retter auftreten, erkennen aber nicht, dass sie Teil eines viel größeren Prozesses sind. All diese Demonstrationen stärken laut Ihnen die Radikalisierung.

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Ende Oktober gab es in ganz Deutschland sogenannte "Gen Z regelt"-Demos. Obwohl diese Aktionen primär um bessere Bildung, mehr Klimaschutz und politische Mitsprache für die junge Generation ging, wehten dort oft Palästinenser-Flaggen. Mosab Hassan Yousef kritisiert, dass sich die Demonstranten den Schmerz von Menschen zu eigen machen, die Tausende Kilometer entfernt leben. Er wirft ihnen vor, diese emotionale Last und die damit verbundene moralische Verantwortung für sich zu beanspruchen. Dabei verstecke man sich hinter vielen Masken, um die eigene Haltung zu schützen, statt die Realität der Hamas-Ideologie zu akzeptieren.

Personale Distanz zum Vater und das Trauma des 7. Oktober

Die Beziehung zu seinem Vater ist für Yousef komplex. Auf einer persönlichen Ebene kann er seinem Vater, dem ehemaligen Terror-Vordenker, vergeben. Doch eine Vergebung für die Ereignisse des 7. Oktober sei ihm unmöglich. An diesem Tag töteten islamistische Terroristen 1195 Menschen. Mehr als 5400 Personen wurden verletzt und 251 Männer, Frauen sowie Kinder wurden verschleppt. Diese Zahlen sind für Yousef unüberwindbare Hürden in der persönlichen wie politischen Bewertung seines Vaters.

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Wenn es um die Frage geht, ob sein Vater direkt am 7. Oktober beteiligt war, antwortet Yousef klar. Er definiert Beteiligung als einen Prozess, der mit einer Idee und Sympathie beginnt. Dies führt zu materieller Unterstützung und endet schließlich mit der operativen Ausführung des Terrors. Da sein Vater einer der Gründer der Hamas ist, ordnet Yousef dies als seine Form der Beteiligung ein. Diese Definition verbindet die historische Rolle der Organisation mit der aktuellen Gewalt.

Ideologische Radikalisierung und fehlende politische Lösungen

Über die aktuelle Situation im Nahostkonflikt hat Mosab Hassan Yousef eine düstere Einschätzung abgegeben. Er sieht derzeit keine Lösung für das Problem. Wer noch auf eine Zweistaatenlösung hofft, realisiere nicht, dass diese Illusion bereits am Morgen des 7. Oktober gestorben ist. Die Gewalt und die massiven Verluste hätten jede Hoffnung auf diese diplomatische Option zerstört. Für Yousef ist die politische Landschaft im Nahen Osten durch diese Ereignisse fundamental verändert worden.

In seiner persönlichen Einschätzung seines Vaters beschreibt Yousef diesen als einen sehr disziplinierten Mann. Auf familiärer Ebene war er ihm ein liebevoller Vater. Doch sobald es um Juden geht, wird Scheich Hassan Yousef für seinen Sohn zum Monster. Diese deutliche Abgrenzung zeigt die Tiefe des Konflikts zwischen der familiären Bindung und der moralischen Ablehnung der terroristischen Ideologie. Yousefs Aussagen markieren eine klare Trennlinie zur aktuellen Politik und Gesellschaft in Europa, die er als naiv und gefährlich einstuft.