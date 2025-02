Moskau plant Angriff auf Polen und Litauen - Geheimdienst warnt vor Truppenaufwuchs

Ukraine warnt vor einer russischen Angriffsplanung auf Polen und Litauen. Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht von 150.000 zusätzlichen russischen Soldaten, die von Belarus aus angreifen könnten. Selenskyj sieht keinen Friedenswillen bei Putin und verurteilt die russischen Angriffe auf Kiew als Beweis dafür.

Moskau plant laut Geheimdienst informationen einen massiven Truppenaufwuchs in Kiews unmittelbarer Umgebung, um einen Angriff auf Polen und Litauen vorzubereiten. Der ukrainische Präsident Selenskyj gibt eine Zahl von 150.000 zusätzlichen Soldaten an. Einen Frieden swillen Putin s sieht er nicht. Kiew sorgt sich angesichts dieser Entwicklung um einen möglichen russischen Angriff auf Polen und Litauen . Der russische Machthaber Wladimir Putin soll die russische Armee um 150.

000 Soldaten verstärken, die von belarussischem Territorium aus Angriffe starten könnten. Die ukrainische Nachrichtenagentur Unian berichtet dies mit Verweis auf ein Video-Interview des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit der britischen Zeitung „Guardian“. Der ukrainische Geheimdienst habe ihm mitgeteilt, „dass die Russen ihre Armee im Jahr 2025 um 12 bis 15 Divisionen aufstocken werden, und wir gehen davon aus, dass dies etwa 150.000 zusätzliche Soldaten sein werden“, wird Selenskyj zitiert. Auch nordkoreanische Truppen sollen in diesem Kontext zum Einsatz kommen. Selenskyj geht davon aus, dass diese 150.000 Soldaten auf dem Territorium von Belarus eine Ausbildung absolvieren werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei hoch. Zudem betont Selenskyj, dass die heutige Unterstützung der Ukraine ausschließlich dem Schutz ganz Europas diene. Falls russische mit belarussischen Truppen im Sommer oder Herbst 2025 trainieren und anschließend ausgebildet seien, glaube Selenskyj, dass sie eine groß angelegte Invasion starten könnten. 'Sie werden in Polen, in Litauen beginnen können. Sie werden in der Lage sein, damit zu beginnen', ist Selenskyj überzeugt. Selenskyj ist überzeugt, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht an einem Frieden mit der Ukraine interessiert sei und stellt die rhetorische Frage: 'Sagen Sie mir, wenn Putin Frieden will, ein Ende des Krieges will und zum Dialog bereit ist, warum stockt ein Land, das derzeit wegen der Sanktionen sehr große wirtschaftliche Probleme hat, seine Streitkräfte um 150.000 Mann auf und wird sie in Russland und Belarus ausbilden? Warum? Für den Dialog? Ich denke, die Antwort ist nein. Auf keinen Fall für den Dialog', glaubt Selenskyj. Mit Blick auf die jüngsten russischen Luftangriffe auf Kiew mit mindestens einem Todesopfer sagte Selenskyj, dass sich Putin 'nicht auf einen Frieden vorbereitet - er fährt fort, Ukrainer zu töten und Städte zu zerstören'. Zuvor hatte Selenskyj gesagt, er sei bei möglichen Friedensverhandlungen bereit, von den ukrainischen Truppen kontrollierte Landesteile in der russischen Region Kursk gegen ukrainische Gebiete zu tauschen, die derzeit von Russland gehalten würden. Diesen ins Gespräch gebrachten Gebietstausch weist der stellvertretende Chef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, jedoch entschieden zurück





