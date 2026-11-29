Russland will gern über die Sicherheitsarchitektur in Europa sprechen. Doch jüngste Äußerungen von Bundesaußenminister Wadephul sorgen nun auch im Kreml für Kritik.

Russland will gern über die Sicherheitsarchitektur in Europa sprechen. Doch jüngste Äußerungen von Bundesaußenminister Wadephul sorgen nun auch im Kreml für Kritik. Moskau hat Bundesaußenminister Johann Wadephul einen Konfrontationskurs gegenüber Russland vorgeworfen und seine jüngsten Aussagen zur Rolle des Landes für die Sicherheit in Europa scharf kritisiert.

Wadephuls Äußerungen, dass Frieden und Stabilität in Europa nur gegen Russland und nicht mit Moskau möglich seien, zeugen von «tiefem Analphabetentum», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Wadephul hatte am vergangenen Montag bei der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin gesagt: «Wir müssen erkennen, dass wir Frieden und Stabilität in Europa nur gegen Russland haben werden, nicht mit Russland. Das ist unsere nüchterne Analyse.

Advertisement

» Ob Wadephul dies wirklich in «nüchternem Zustand» sagte, fragte sich im Moskauer Staatsfernsehen Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin.