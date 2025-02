Mosolf-Gruppe übernimmt Stoof International

Die Mosolf-Gruppe will den Anbieter von zivilen Sonderschutzfahrzeugen und Sicherheitsausrüstungen, Stoof International, übernehmen, um ihre Position im Geschäftsbereich Special Vehicles weiter auszubauen.

Der Automobil-Logistiker Mosolf-Gruppe beabsichtigt, die Anbieter von zivilen Sonderschutz fahrzeugen und Sicherheitsausrüstungen, Stoof International, zu übernehmen. Mosolf gab diese Information am 11. Februar bekannt. Mit dieser Übernahme will Mosolf seine Position im Geschäftsbereich Special Vehicles weiter ausbauen. Die Stoof International GmbH wird auch weiterhin unter ihrer bisherigen Marke geführt. Der Übernahmevertrag, der am 3.

Februar von beiden Partnern unterzeichnet wurde, soll zum 31. März in Kraft treten, falls das Bundeskartellamt zustimmt. Sollte der Vertrag zum Tragen kommen, wird Gregory Hancke, gleichzeitig Vorstandsmitglied der Mosolf Gruppe und verantwortlich für die Geschäftseinheit Spezialfahrzeuge, zum CEO von Stoof ernannt. Die Finanzchefin (CFO) bleibt Ira Bartels, Mitglied der Stoof-Geschäftsführung der Stoof International GmbH. Der bisherige Stoof-CEO, Fred Stoof, wird mit seiner Expertise weiterhin beratend zur Verfügung stehen, so Mosolf. Stoof International bietet ein breites Spektrum an spezialisierten Geländewagen, gepanzerten Limousinen, Geld- und Werttransportern sowie Lastkraftwagen. Innerhalb der Mosolf-Sparte Special Vehicles soll die Stoof International unter der bisherigen Marke weitergeführt werden und die Position der Mosolf Gruppe im Geschäftsbereich Special Vehicles festigen





AKQUISITION AUTOMOBIL-LOGISTIK SONDERSCHUTZ SICHERHEITSAUSRÜSTUNG MOSOLF-GRUPPE STOOF INTERNATIONAL

