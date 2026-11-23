David Barnea enthüllt, wie Israel und Österreich einen IS-Anschlag auf Taylor Swift in Wien 2024 verhinderten. Details zu Festnahme und Urteil.

Der ehemalige Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, hat die aktive Beteiligung Israels an der Vereitelung eines Terroranschlags auf die Taylor-Swift-Tournee in Wien im Jahr 2024 bestätigt. Auf der ELNET-Konferenz in Jerusalem erklärte der 61-Jährige, dass israelische Geheimdienstabteilungen zusammen mit österreichischen Partnern eine globale dschihadistische Zelle aufspürten und festnahmen, bevor der Angriff durchgeführt werden konnte.

Geheimdienstliche Kooperation und Warnkette

Die ersten Hinweise auf die bevorstehende Gefahr gingen von den österreichischen Sicherheitsbehörden aus, wie David Barnea am Veranstaltungsort in Jerusalem mitteilte. Sobald diese Informationen an den Mossad weitergeleitet wurden, nutzte der israelische Dienst seine spezifischen Fähigkeiten zur Verarbeitung von Nachrichtendaten, um die zugrunde liegende Infrastruktur der Terroristen aufzudecken. Diese intelligente Zusammenarbeit führte direkt zur Festnahme der verdeckten Zelle, die für den geplanten Anschlag auf die Konzerte verantwortlich war. Die schnelle Reaktion der Geheimdienste war entscheidend, um Katastrophen zu verhindern, obwohl die Informationen erst spät im Prozess vorlagen.

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Der Terrorist Beran A. und sein Geständnis

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand der junge Österreicher Beran A., der im Alter von 21 Jahren als Planer des Anschlags identifiziert wurde. Beran A., ein Anhänger des Islamischen Staates, räumte die Pläne während der Gerichtsverfahren selbst ein. Geschworene sprachen ihn auch der Bildung einer terroristischen Zelle schuldig, da er mit zwei weiteren jungen Islamisten eine Serie von Angriffen in Dubai, Istanbul und Mekka organisierte. Die Motive des Angeklagten waren ideologisch getrieben und von extremer Gewaltbereitschaft geprägt. In Chat-Nachrichten äußerte er Absichten, Menschen zu töten, und bezeichnete seinen eigenen Tod als Weg in das Paradies.

Rechtliche Konsequenzen und Haftstrafe

Das Gericht in Österreich verhängte im Mai eine straffreie Jugendstrafe von 15 Jahren Haft gegen Beran A. Diese lange Freiheitsstrafe spiegelt die Schwere der Taten und die Gefahr wider, die von der Zelle ausging. Beran A. versuchte vor Gericht, seine menschenverachtenden Nachrichten durch den Konsum von Cannabis und das Medikament Lyrica zu rechtfertigen. Zudem behauptete er, unter dem Einfluss eines Dämons gestanden zu haben, was die Geschworenen jedoch nicht von der Schuld befreite. Die Verurteilung bestätigt die Realität der Bedrohung, die durch die Geheimdienste abgewendet wurde.

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Absage der Konzerte und Auswirkung auf Fans

Die Taylor-Swift-Konzerte in Wien wurden im Sommer 2024 kurzfristig abgesagt, nachdem die Behörden vor dem konkreten Anschlagsplan des Islamischen Staates gewarnt hatten. Da die Festnahme der Täter erst kurz vor dem geplanten Termin erfolgte, sahen die Behörden keine andere Möglichkeit als die Absage aus reinen Sicherheitsgründen. Die Reaktion der Millionen von Fans war schockiert und enttäuscht, da viele von der drohenden Gefahr nichts gewusst hatten. Schätzungen der Nachrichtenagentur APA zufolge waren für die abgesagten Termine mehr als 170.000 Zuschauer registriert, was das Ausmaß der vereitelten Katastrophe unterstreicht.

Zusammenfassung der Sicherheitslage in Wien

Die Enthüllungen von David Barnea beleuchten die enge Verflechtung der internationalen Geheimdienste bei der Bekämpfung globaler terroristischer Netzwerke. Israel spielte demnach eine Schlüsselrolle, indem es die von Österreich erhaltenen Daten effektiv nutzte, um die Struktur der Terrorzelle zu zerschlagen. Dieser Vorfall zeigt, wie moderne Bedrohungen durch internationale Kooperation und schnelle Informationsverarbeitung neutralisiert werden können. Die Festnahme von Beran A. und seiner Mitstreiter verhindert nicht nur den Angriff auf ein musikalisches Ereignis, sondern unterbindet auch die weiteren Planungen für Anschläge in anderen Weltstädten.