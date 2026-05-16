The majority of S&P 500 companies have published their quarterly financial results, highlighting a leaning towards the end of the earnings season. Despite remarkable success, there appears to be growing apprehension about a potential market crash.

Die meisten Unternehmen im S&P 500 haben Reported, dass die Earning-Season in Abfederung ist. Sie war auch historisch erfolgreich, aber die Angst vor einem Crash Grows. 89 Prozent der Unternehmen im S&P 500 haben inzwischen ihre Zahlen veröffentlicht.

Davon übertrafen 84 Prozent die Erwartungen beim Gewinn je Aktie, wobei 80 Prozent höhere Umsätze meldeten als prognostiziert. Mit einigen Sondierungen wie Daten von RBC Capital Markets. Anders wenn es um Kleinanleger geht. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.

Turbo-Zertifikate sind in der Tat hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Gegenüber CNBC am Dienstag, Amy Wu Silverman, Analystin von RBC Capital Markets, sagte: 'Die Privatanleger haben extrem optimistisch geworden, was Aktien angeht, alle sind voll eingestiegen.

' Reflectiert in den technischen Ausbrüchen. Der Ausbruch im Januar 2026 war mit 7,5 Millarden gehandelten Aktien verbunden, und im April mit einem Volumen von rund 5,1 Milliarden Aktiencusann данных. Jederzeit, aber ihr Handelsziel, die Markttiming-Strategie oder Emittent wählen.für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der WallStreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der WallStreetONLINE Redaktion berichten hier exklusiv, ausgewogen und unabhängig für den Anleger auf ihren Kollegen aus den Partnerredaktionen mit den.





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