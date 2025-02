Motivierendes Gespräch: Die Kunst der Veränderung

Ein Artikel über die motivierende Gesprächsführung (MI) in der Medizin. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Empathie, der Überwindung des Korrekturreflexes und der Notwendigkeit der Ambivalenz beim Patienten.

Seien wir ehrlich: Die meisten Erkrankungen, wegen denen Patienten zu uns kommen, lassen sich auf sechs Ursachen zurückführen: Wir rauchen zu viel, wir trinken zu viel, wir essen zu viel, wir bewegen uns zu wenig und wir haben zu viel Stress und zu wenig Schlaf“, sagt der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Christopher Dedner, Klinikum Schloss Winnenden. Doch kaum etwas fällt uns Menschen so schwer, wie eingefahrene Verhaltensweisen zu ändern.

Motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing, MI) ist nach der jüngsten Definition (Miller WR, Rollnick S, Guilford Press 2023) „eine besondere Art, mit Menschen über Veränderungen und Wachstum zu sprechen, um ihre Eigenmotivation und ihr Commitment zu stärken“. Ärztinnen und Ärzte können Menschen mit chronischen Erkrankungen damit motivieren, die bei COPD, Diabetes mellitus, koronarer Herzkrankheit & Co so wichtigen Lebensstil-Änderungen vorzunehmen und regelmäßig ihre Medikamente einzunehmen.Es ist bekanntlich wichtig, empathisch auf Patienten und Patientinnen zuzugehen. Was unterscheidet motivierende Gesprächsführung von empathischem Umgang, und warum ist MI in der Hausarztpraxis relevant? Gerade in der Primärversorgung haben Kolleginnen und Kollegen viel mit gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen zu tun. Es geht darum, Patienten zu Verhaltensveränderungen zu bewegen, die möglicherweise Medikamente oder Operationen überflüssig machen. Wir haben die Erfahrung – und darauf greift auch MI zurück –, dass man Menschen unterschiedlich gut dafür gewinnen kann, solche Veränderungen vorzunehmen, je nachdem wie die Ansprache erfolgt.Das Empathische ist auch im MI ein wesentlicher Faktor. Was MI darüber hinaus auszeichnet, ist der „Spirit“, die Grundhaltung von uns als Ärzten. Wir sind gewöhnt, dass wir dieses Expertentum haben, den Patienten sagen, was sie tun sollten, und haben häufig die Hoffnung oder Erwartung, dass sie das dann umsetzen. Wenn es um einen banalen Schnupfen geht: Wir schreiben ein Rezept, und jemand nimmt sein Medikament ein – wunderbar! Doch wenn es um grundlegende Veränderungen geht – an der Ernährung etwas zu verändern, am Gewichtsmanagement, mehr Bewegen – kommen wir mit solchen Empfehlungen, und seien sie noch so empathisch, oft nicht weiter.MI geht davon aus, dass wir solche Veränderungen nicht erzwingen können, auch nicht durch viele Ratschläge und Tipps. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen schädlich ist. Dass wir es ihm noch einmal sagen oder nachweisen, wie schädlich es ist, zieht meist keine Verhaltensänderung nach sich. Aber wenn wir versuchen, mit Patienten so ins Gespräch zu kommen, dass sie selbst die Notwendigkeit oder Vorteile einer Veränderung sehen, wenn wir die Expertenrolle mehr den Patienten überlassen und das Gespräch so führen, dass der Patient selbst zu dem Ergebnis kommt, er möchte etwas verändern, kann es funktionieren. Der Patient ist der Experte für sein eigenes Störungsbild. Das ist eine etwas andere Grundeinstellung zu unserer Aufgabe, als wir es klassischerweise in der Medizin gelernt haben.Aus ihrer gewohnten Expertenrolle heraus erliegen Ärztinnen und Ärztealso leicht einem Korrektur-Reflex?Wir machen das im besten Wissen und Willen. Wir wollen ja unterstützen. Da kommen wir manchmal in die Rolle, dass wir es als unsere Aufgabe oder Verantwortung sehen, dass der Patient etwas verändert. Das führt zu Burnout, zu Stress. Wir fühlen uns persönlich verantwortlich. Wir fühlen uns gekränkt, wenn ein Patient nichts verändert. MI geht von einer anderen Haltung aus: dass wir den Patienten zwar beraten und motivieren können, aber dass letztlich immer der Patient verantwortlich ist. Und dass wir mit diesem Korrekturreflex seine Autonomie angreifen.Mit MI betonen wir die Autonomie und Entscheidungsfreiheit des Patienten und umgehen Reaktanz. Sie entsteht immer dann, wenn Menschen sich in ihrer Autonomie angegriffen fühlen. Selbst wenn wir im Grunde unseres Herzens wissen, unser Gegenüber hat Recht – sobald wir anfangen müssen, unsere Autonomie zu verteidigen, tritt das in den Hintergrund.Was sind außer dem Korrekturreflex die wichtigsten Fallen im Gespräch?Im MI werden einige genannt. Eine ist die Diagnose-Falle: Wir legen großen Wert darauf, dass ein Patient die Diagnose anerkennt. Das führt häufig zu Konflikten und zu Problemen. Wir haben auch eine Frage-Antwort-Falle, wenn wir bei motivierenden Gesprächen vor allem geschlossene Fragen verwenden, die sonst in der Anamnese wunderbar sind – es gibt gar nichts einzuwenden gegen geschlossene Fragen. Aber wenn wir den Patienten zum Nachdenken bringen möchten, über mögliche Veränderungen, arbeiten wir lieber mit offenen Fragen. So geben wir ihm viel mehr Freiraum, was er antwortet.Welche Bedeutung hat Ambivalenz beim Motivational Interviewing?Wir brauchen die Ambivalenz. Der Patient muss erst einmal ambivalent werden, unsicher über seinen eigenen Zustand oder sein eigenes Verhalten. Solange jemand kein Problembewusstsein hat, wird auch keine Veränderung passiere





