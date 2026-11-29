Drei Disqualifikationen in Valencia, von denen zwei zu Zeitstrafen werden, machen Titelgewinn für Manuel Gonzalez und IntactGP noch enger als ohnehin schon

Drei Disqualifikationen in Valencia, von denen zwei zu Zeitstrafen werden, machen Titelgewinn für Manuel Gonzalez und IntactGP noch enger als ohnehin schon - Die engste der drei Titelentscheidungen in der Saison 2026 der Motorrad-Weltmeisterschaft gab es in der Moto2-Klasse.

Und diese ohnehin schon enge Entscheidung ist ein paar Stunden nach dem Saisonfinale in Valencia nochmals deutlich enger geworden. IntactGP-Pilot Manuel Gonzalez: Weltmeister mit halbem Punkt VorsprungAls das Moto2-Rennen am frühen Sonntagnachmittag nach 22 Runden auf dem Circuit Ricardo Tormo zu Ende ging, kreuzte Senna Agius als Sieger die Ziellinie. Agius' Teamkollege Manuel Gonzalez kam als Fünfter ins Ziel. Dessen Titelrivale Izan Guevara wurde zwar Vierter, aber das reichte ihm nicht, um Gonzalez noch zu übertrumpfen.

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Doch im Anschluss an die Technische Nachkontrolle der Moto2-Bikes gaben die Rennkommissare eine ganze Reihe von Strafen bekannt. Es gab drei Disqualifikationen. Betroffen davon war einerseits Jose Antonio Rueda . Er war auf P7 ins Ziel gekommen war, wurde aber aus der Wertung genommen.