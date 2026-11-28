Senna Agius fuhr mit Streckenrekord zur Moto2-Pole in Valencia. IntactGP-Teamkollege Manuel Gonzalez startet im entscheidenden Titelrennen nur von Platz 10, Rivale Izan Guevara aus Reihe 1.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Vor dem Kampf um die Moto2-Pole beim Saisonfinale in Valencia traten im Q1 zunächst 14 Piloten an, von denen nur vier ins Q2 aufsteigen konnten. Das Feld war bereits im ersten Durchgang stark besetzt: Neben dem zukünftigen Honda-MotoGP-Piloten David Alonso mussten auch VR46-MotoGP-Kandidat Celestino Vietti und WM-Dritter Ivan Ortola den Umweg über das Q1 nehmen. Ortola setzte mit 1:32,003 min die Bestzeit. Mario Aji, Joe Roberts und Celestino Vietti schafften ebenfalls den Einzug ins Q2.

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Für David Alonso war das Qualifying dagegen früh beendet: Der ehemalige Moto3-Weltmeister kam nicht über Startplatz 21 hinaus. Auch Deniz Öncü, Aron Canet und Tony Arbolino scheiterten im Q1. Im entscheidenden zweiten Durchgang zog das Tempo deutlich an. Alonso Lopez und Senna Agius legten 1:31,7er-Zeiten vor und führten das Klassement nach vier Minuten an.