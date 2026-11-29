Moto2-Thriller in Valencia: Agius siegt, Gonzalez ist Weltmeister!
IntactGP-Pilot Manuel Gonzalez reicht in Valencia Platz 5 zum Moto2-Titel. Izan Guevara liegt zwischenzeitlich in der virtuellen WM-Wertung vorn, verliert aber im Endspurt Rang 3 an Collin Veijer.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.stand in Valencia die letzte WM-Entscheidung der Saison an.
IntactGP-Pilot Manuel Gonzalez ging mit 4,5 Punkten Vorsprung auf Pramac-Pilot Izan Guevara in den Moto2-Showdown. In der Startaufstellung hatte jedoch der Herausforderer die besseren Karten: Guevara stand auf Platz 3, Gonzalez nach einem verpatzten Qualifying nur auf Platz 10. Die Pole-Position hatte sich Gonzalez’ IntactGP-Teamkollege Senna Agius gesichert. Zwischen ihm und Guevara stand Aspar-Pilot Daniel Holgado.
Für Guevara war die Rechnung einfach: Mit einem Sieg wäre er unabhängig von Gonzalez’ Ergebnis Weltmeister. Alex Escrig erwischte von Startplatz 4 den besten Start und bog vor Senna Agius in die erste Kurve ein. Schon in Kurve 2 kam es zu zwei Mehrfachstürzen: Alonso Lopez kollidierte mit Daniel Holgado und riss auch Ivan Ortola aus dem Rennen. Weiter hinten gerieten David Alonso, Taiyo Furusato, Xabi Zurutuza und Adrian Ferrandez aneinander.
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