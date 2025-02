Moto3-Test in Portimao: Piqueras ist Schnellster, Munoz debütiert für Intact-GP

Der erste Moto3-Test des Jahres fand in Portimao statt. Angel Piqueras zeigte die schnellste Zeit, David Munoz debütierte für Intact-GP und Dennis Foggia lieferte einen enttäuschenden Auftritt.

Der erste Moto3 -Test des Jahres fand in Portimao , Portugal, statt. Das Team lag mit starkem Wind und einigen leichten Regenfällen am ersten Tag an der Spitze. Der Test bot den Fahrern die Gelegenheit, ihre Bikes auf der neuen Strecke zu testen und sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Angel Piqueras , der 2024 für das Team MSi (KTM) startete, fuhr die schnellste Zeit des Tests und unterbot den bestehenden Rundenrekord.

Zu den weiteren Highlights des Tests gehört die Premiere von David Munoz für Intact-GP. Der 2024er WM-Vierte zeigte sich schnell und erreichte Platz 12 in den offiziellen Zeiten. Guido Pini, sein neuer Teamkollege, musste den Test verpassen, da er sich verletzt hatte. Dennis Foggia, der die Weltmeistermaschine von David Alonso übernahm, zeigte auf den ersten Test nicht seine volle Leistung und beendete den Test auf Position 20. Der Test in Portimao war ein wichtiger Schritt in Richtung der neuen Saison, die am 2. März in Buriram, Thailand, mit dem ersten Grand Prix beginnt





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Moto3 Test Portimao Angel Piqueras David Munoz Intact-GP Dennis Foggia

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MSi setzt auf Angel Piqueras für Moto3-WM-TitelDas Team MSi startet in die neue Moto3-Weltmeisterschaftssaison mit dem vielversprechenden Neuzugang Angel Piqueras. Nach einem erfolgreichen Jahr 2024 in der Moto2-WM mit dem WM-Titel für Ai Ogura setzt das Team nun alles auf den jungen Spanier, der als Top-Favorit für den Moto3-WM-Titel gilt.

Weiterlesen »

Saisonstart: Moto2 und Moto3 testen in PortimaoIn dieser Woche starten die Fahrer und Teams der Moto2 und Moto3 in Portimao in die Testsaison. Mit Spannung werden vor allem die Auftritte der Rookies in jeder Klasse erwartet.

Weiterlesen »

SBK-Test Portimao: Fabelzeit von Toprak RazgatliogluDie beiden Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea haben die Rundenzeiten im Autodromo do Algarve nahe Portimao auf ein neues Niveau gehoben. Sie blieben als erste Superbike-Piloten unter 1:40 min!

Weiterlesen »

BMW bangt: Razgatlioglu bis zum Portimao-Test fit?Am 28./29. Januar findet in Portimao der zweite große Wintertest der Superbike-WM 2025 mit sämtlichen Teams statt. Bei den Werksmannschaften von BMW und Honda gibt es bezüglich der Besetzung Fragezeichen.

Weiterlesen »

WSBK-Test Portimao (Tag 1): Razgatlioglu mit Spezial-Handschuh zur Bestzeit!BMW, Bimota, Ducati und Yamaha innerhalb von 0,099 Sekunden: Spannender erster Testtag der Superbike-WM in Portimao endet mit Razgatlioglu-Bestzeit

Weiterlesen »

Toprak Razgatlioglu Setzt in Portimao Test bei BMW auf BestzeitenNur 23 Tage nach seinem Fingerbruch setzte sich Toprak Razgatlioglu beim Test in Portimao an der Spitze der Zeitenliste. Der Superbike Weltmeister lieferte trotz der Verletzung eine beeindruckende Leistung und sorgte für die Bestzeit auf der nassen Strecke.

Weiterlesen »