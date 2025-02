MotoGP Aragón: Binder auf Titelkurs - Márquez vor Rossi

Das 14. Rennwochenende der MotoGP-Saison 2016 findet vom 23. bis 25. September auf dem MotorLand Aragón statt. Moto3-Sensation Brad Binder kann sich bereits zum Weltmeister krönen. In der MotoGP führt Marc Márquez vor Valentino Rossi und Jorge Lorenzo.

Von 23. bis 25. September findet das 14. Rennwochenende der MotoGP-Saison 2016 auf der 5,087 Kilometer langen Strecke des MotorLand Aragón statt. Die moderne Anlage des MotorLand Aragón hat ihre Wurzeln in den Straßenrennen von Alcañiz, wo von 1963 bis 2003 Motorsport-Events stattfanden. Da die großen Sicherheitsmängel zur Beendigung dieser Rennen führten, wurde mit der Errichtung eines modernen Motorsport-Komplexes begonnen.

Der renommierte deutsche Architekt Hermann Tilke wurde beauftragt, die Anlage zu kreieren. Die Strecke, die 5,087 Kilometer lang ist und 17 Kurven hat, wurde von den Fahrern schon nach dem ersten Grand Prix 2010 gelobt. Zudem wurde sie von der Teamvereinigung IRTA mit der «Best Grand Prix»-Trophäe ausgezeichnet. Es war das erste Mal, dass eine Strecke diesen Preis schon im Debüt-Jahr erhielt. Nach seinem vierten Platz in Misano hat MotoGP-WM-Leader Marc Márquez noch 43 Punkte Vorsprung auf Valentino Rossi, Jorge Lorenzo liegt weitere 18 Zähler dahinter. Misano-Sieger Dani Pedrosa eroberte WM-Rang 3 von Suzuki-Pilot Maverick Viñales zurück. Aprilia-Werkspilot Stefan Bradl belegt derzeit den 16. WM-Rang hinter Alvaró Bautista mit 43 Punkten. In der Moto2-Klasse liegt Alex Rins nur mehr drei Punkte hinter Weltmeister Johann Zarco. Der Spanier aus dem Team Paginas Amarillas HP40 von Sito Pons hatte sich in Misano Platz 2 gesichert, während Zarco nur als Vierter ins Ziel kam. Auf WM-Rang 3 liegt nach dem Sturz von Alex Lowes in Misano nun Tom Lüthi, der 50 Punkte Rückstand auf Zarco hat. Brad Binder kann sich in Aragón bereits zum Moto3-Weltmeister krönen. Der KTM-Star baute seinen Vorsprung auf den gestürzten Jorge Navarro in der Gesamtwertung auf 111 Punkte aus, nachdem er in Misano einen fulminanten Sieg eingefahren hatte. Navarro fiel auf den dritten WM-Rang zurück. Hinter Binder auf dem zweiten Platz der WM-Tabelle liegt nun Enea Bastianini, der 106 Punkte Rückstand auf den Südafrikaner hat. Bei einem Sieg in Aragón ist Binder Weltmeister, wenn Bastianini gewinnt, reicht ihm ein zweiter Platz für den Titel.





