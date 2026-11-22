Die MotoGP in Portugal im Liveticker: Nächster Matchball für Marquez nach Sturz im Sprint +++ Die Rennen aller Klassen am Sonntag +++ Alle Infos von der Strecke

Jorge Martin bleibt nach dem Portimao-Sprint realistisch. Der Spanier wurde Fünfter und profitierte zwar vom Sturz von Marc Marquez, sieht die Titelentscheidung aber weiterhin nicht in seiner Hand.

"Ich habe gar nichts am Leben gehalten. Ich denke, es lag alles in Marcs Händen", erklärt der Aprilia-Pilot. Über das gesamte Wochenende habe ihm bislang der nötige Speed gefehlt. Im Sprint sei er dem Podium zwar nahe gewesen, doch letztlich fehlte weiterhin etwas Tempo.

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Den Sturz von Marquez sah Martin direkt vor sich.

"Ich habe es in dieser Kurve etwas ruhiger angehen lassen. Sonst wäre ich vielleicht auch gestürzt.

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" Für den Grand Prix hofft er auf einen Schritt nach vorne. Vor allem in zwei bis drei Kurven sieht Martin noch Verbesserungspotenzial, um im Kampf um das Podium mitmischen zu können. Marc Marquez erklärt seinen Sturz im Portimao-Sprint mit einer Fehleinschätzung der Bedingungen. Als in der Schlussphase leichter Regen einsetzte, war die Strecke in Kurve 7 bereits zu nass.

"Ich hatte nicht erwartet, dass die Strecke in dieser Kurve schon so nass war", sagt der Ducati-Pilot. Er sei für die Bedingungen schlicht zu schnell gewesen: "Ich war zu optimistisch, also war es mein Fehler.

" Marquez blieb unverletzt, verpasste aber die vorzeitige Titelentscheidung. Am Sonntag hat er erneut die Chance, die WM klarzumachen. Neun Punkte reichen ihm im Grand Prix, um unabhängig von den Ergebnissen seiner Konkurrenten Weltmeister zu werden. Gestern war die WM-Krone für Marc Marquez bereits zum Greifen nah.

Doch ein Sturz im Sprint anderthalb Runde vor Schluss vertagte die Entscheidung noch einmal. Heute hat der amtierende Weltmeister die nächste Chance zur Titelverteidigung. Wird er sie diesmal nutzen? Los geht der Rennsonntag in Portimao wie immer mit dem Warm-up der Königsklasse, bevor in allen drei Klassen um WM-Punkte gekämpft wird.

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Wir verfolgen alle Rennen wie immer in unserem Liveticker. Der Zeitplan für Sonntag: 10:00-10:10 Uhr: MotoGP Warm-up 11:00 Uhr: Moto3 Rennen 12:15 Uhr: Moto2 Rennen 14:00 Uhr: MotoGP Rennen