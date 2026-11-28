Die MotoGP in Valencia im Liveticker: Abschiedsgala von Marc Marquez +++ Die Qualifyings aller Klassen +++ Wer gewinnt den letzten Sprint des Jahres?

Es reicht nicht! Denn Bezzecchi fährt mit der ersten 1:27er-Zeit allen davon! Der Aprilia-Pilot distanziert Marquez mit 1:27.844 Minuten um fast eine halbe Sekunde und sichert sich damit die letzte Poleposition des Jahres.

Marquez muss sich mit Platz zwei begnügen. Raul Fernandez komplettiert die erste Reihe als Dritter. Alex Marquez, Martin und Di Giannantonio fahren in Reihe zwei. Bastianini, Espargaro, der spät stürzt, und Aldeguer bilden die dritte Reihe.

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Acosta wird nur Zehnter. Ogura belegt nach einem späten Sturz Rang elf und lässt nur Mir hinter sich. Marc Marquez legt mit 1:28.307 Minuten nach. Es ist der nächste Rekord, aber reicht das für die Pole?