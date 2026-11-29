Die MotoGP in Valencia im Liveticker: Großer Abschied von Marc Marquez +++ Wer gewinnt das letzte Rennen des Jahres? +++ Titelentscheidung in der Moto2

Nach dem chaotischen Start im Sprint am Samstag hat Marc Marquez die Rennleitung offen kritisiert. Weil die Startampel nicht korrekt funktionierte, überhitzte seine Ducati und fing Feuer.

Marquez musste auf sein Ersatzmotorrad wechseln und die Aufwärmrunde aus der Boxengasse starten, wofür er bestraft wurde.

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"Es war nicht fair, denn es war kein technisches Problem an meinem Motorrad. Es lag an der Rennleitung", erklärte der Spanier. Er hätte sogar darüber nachgedacht, die Strafe zu ignorieren, letztlich aber aus Sorge vor weiteren Sanktionen davon abgesehen. Marquez fordert eine Anpassung des Reglements: Bei einer solchen Situation müsse die Startprozedur vollständig abgebrochen werden, statt eine Verzögerung auszurufen.